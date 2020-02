Clermont-Ferrand : c'est officiel, 21 médecins du CHU démissionnent collectivement

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Voilà des semaines qu'ils menacent de démissionner. Sans réponse de la ministre de la Santé, ils passent à l'acte. Ce mardi après-midi, 21 médecins du CHU de Clermont-Ferrand ont validé leur démission dans une lettre commune. Leur décision n'a aucune incidence sur les soins apportés aux patients. Pour autant, cette fronde qui touche tous les hôpitaux de France et qui vise à dénoncer le manque de moyens dans le service public est inédite.

Signature de la lettre collective © Radio France - Dominique Manent

Un geste symbolique difficile

Ils sont une douzaine autour de la table, des chefs de pôles ou de services. Ils viennent de neurologie, pédiatrie, médecine interne, médecine péri-opératoire, psychiatrie, centre d'étude et de traitement de la douleur etc.. Cette délégation représente les 21 médecins du CHU qui ont décidé de ne plus remplir leurs tâches administratives.

_"C'est un geste difficile, je n'avais pas prévu de démissionner, c'est déprimant d'en arriver là"_explique Marc Ruivard,chef du service de médecine interne.

Le directeur général de l'établissement, Didier Hoeltgen, qui les reçoit, prend acte : "Je transmettrai votre démission à l'Agence Régionale de Santé et au ministère".

Un Grenelle de l'hôpital public

Dans leur courrier, les démissionnaires regrettent que la ministre Agnès Buzyn n'ait "visiblement pas compris l'urgence de la situation, à savoir le risque d'effondrement imminent du système hospitalier public".

Et ils demandent un plan d'envergure urgent avec un volet national et un volet régional. Parmi leurs attentes, la mise en place "d'une coordination entre l'hôpital public et la médecine extra-hospitalière pour répondre aux besoins de santé sur les territoires.". Ce même volet devrait évaluer "les embauches de personnels nécessaires et la réduction des disparités de revenus entre les professionnels libéraux et hospitaliers à qualification et activité comparable".

Ils suggèrent également l'organisation d"un "Grenelle de l'hôpital public avec des réformes en profondeur de son financement et de sa gouvernance, permettant de remettre de l'humain et des humains dans nos services".