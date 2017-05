Clermont-Ferrand capitale de l'hypnose pour quatre jours

Plus d'un millier de professionnels de santé sont réunis à Clermont-Ferrand jusqu'à samedi 13 mai pour le Forum de la Confédération francophone d'hypnose et thérapies brèves. L'occasion d'en apprendre plus sur cette discipline qui séduit de plus en plus de patients.

Oubliez tout de suite les spectacles de Messmer et autres images de personnes inconscientes qui deviennent de vraies marionnettes entre les mains de l'hypnotiseur. On parle ici d'hypnose médicale explique le Dr Régis Dumas, médecin à Chamalières et président de l'Association Hypnose Auvergne : "C'est un état, non pas de sommeil, mais une activation de conscience. Les sportifs l'utilisent par exemple pour être beaucoup plus réactifs."

Des applications multiples

Si l'hypnose attire tant de nouveaux patients c'est pour ses applications nombreuses confirme le Dr Dumas. "C'est une hypnose utile dans l'arrêt du tabac, les addictions, pour les douleurs c'est une très grande indication, en particulier les douleurs chroniques". C'est le cas de Brigitte qui souffre de fibromyalgie. Aujourd'hui elle pratique même l'auto-hypnose pour gérer des situations difficiles : "On respire, on va chercher le beau paysage qu'on a construit pendant la dernière séance, on cherche la sensation agréable qu'on a eu à un moment donné, et ça va beaucoup mieux."

Brigitte, utilise l'hypnose depuis un an et demi pour ses douleurs chroniques. Copier

Et Brigitte le confirme, sa thérapeute n'est pas là pour la "manipuler". "Effectivement si elle nous dit de lever la main, c'est notre inconscient qui lève la main mais si elle dit : "Allez chercher votre carte bleue", notre cerveau qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la carte bleue alors qu'on est en séance d'hypnose".

Les applications vont même plus loin avec aujourd'hui des anesthésies de patients sous hypnose raconte le Dr Régis Dumas. "A Clermont, on l'utilise au Pôle Santé République ou dans d'autres hôpitaux. On a formé aussi des radiologues pour les personnes qui ont des phobies avant un scanner, une IRM. Au Centre des grands brûlés de Lyon, l'hypnose permet de faire les pansements sans anesthésie médicamenteuse."

Gare aux charlatans

Attention, toutefois au moment de chercher un thérapeute. Pour le Dr Dumas, il paraît essentiel de s'adresser à quelqu'un qui est d'abord un professionnel de santé avant de s'être formé à l'hypnose.

Vous pouvez vous renseigner sur le site de l'Association Hypnose Auvergne ou sur celui de la Confédération francophone d'hypnose et thérapies brèves. Le grand public est aussi convié pour une conférence gratuite, ce jeudi soir, 11 mai, 20h30 à Polydôme à Clermont-Ferrand.