Clermont-Ferrand : collecte de sang au stade Michelin

Vous êtes âgé entre 18 et 70 ans, vous êtes en bonne santé alors vous pouvez donner votre sang. N'hésitez pas à venir accompagné et à en parler autour de vous. Les bénévoles du Rotary et le personnel de l'EFS vous attendent ce mercredi au stade Michelin de 10h à 13h et de 14h à 18h30.

Pour donner son sang, il n'est pas nécessaire de présenter un pass-sanitaire mais les gestes barrières dont le port du masque sont obligatoires.

Les personnes ayant présenté des symptômes de covid devront attendre 14 jours après la disparition des symptômes pour donner leur sang.

Anaïs Werestchack © Radio France - Claudie Hamon

Pour information, Miss Puy-de-Dôme sera présente lors de cette grande collecte. Anaïs Werestchack, étudiante en médecine de 24 ans est déjà très engagée depuis sa nomination en juin dernier, elle sera vendredi soir sur le podium de Miss Auvergne, lors de l'élection régionale. Rendez-vous au théâtre du Puy-en-Velay à 20h.