Clermont-Ferrand, France

Une dizaine de personnes est rassemblée dans la salle. Tous en cercle autour de l'enseignant formateur en Qi Gong, Xavier Mioque. La séance débute avec quelques exercices de respiration...

On est toujours mieux en partant qu'en arrivant - Michel atteint de la maladie de Parkinson depuis 15 ans

Les malades suivent les consignes du professeur de gymnastique chinoise. Ils enchaînent les mouvements avec précision pour travailleur leur équilibre et la coordination de leurs gestes.

Pour les personnes touchées par la maladie, faire plusieurs choses en même temps se révèle compliqué. Le Gi Gong s'adapte alors parfaitement. "On fait du travail de double tâche, les gestes, la respiration..." explique Michel qui est touché par la maladie depuis 15 ans. "A la fin, je me sens détendu et libéré [...] On est toujours mieux en partant qu'en arrivant" confie Michel.

50% d'activité physique pour lutter contre la maladie

Les neurologues préconisent eux aussi aux patients atteints de Parkinson de pratiquer régulièrement une activité physique. Le Qi Gong, le yoga ou encore le tai-chi sont particulièrement adaptés selon l'enseignant Xavier Mioque. "Le Gi Gong amène une conscience du geste, un rapport au corps dans la présence et dans l'écoute".

Plus de 165.000 personnes sont aujourd'hui concernées par la maladie de Parkinson en France.