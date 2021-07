Clermont-Ferrand : des plantes et des bactéries contre l'obésité

Cela fait un an que la vingtaine de chercheurs du Labcam Phytoprob'inov planchent sur de nouveaux phyto-probiotiques (combinaison d'ingrédients végétaux et bactériens) ciblant le surpoids.

"_Nous savons que ces cellules adipeuses associées à une inflammation aggravent l'obésité_," précise Florence Caldefie-Chezet, docteur en pharmacie à l'Unité de Nutrition Humaine. "Et il y a très peu de produits qui ciblent à la fois l'obésité et l'inflammation associée."

L'équipe du Labcam Phytoprob'inov. © Radio France - Claudie Hamon

C'est le défi de la vingtaine de chercheurs du Labcam : trouver des actifs végétaux capables de lutter contre la spirale de l'obésité. Car les derniers chiffres font peur. En 2020, un français sur deux est en surpoids et 17% souffrent d'obésité. Il est urgent de trouver des solutions.

Le développement et la commercialisation de ces produits innovants sont assurés par la société Greentech. "On va pourvoir commercialiser des extraits végétaux, " explique Jean-Yves Berthon, le Pdg du groupe Greentech, "des extraits purifiés, concentrés, titrés en molécules actives. On va aussi pouvoir commercialiser des probiotiques et des prébiotiques qui vont nous aider à mieux assimiler les aliments ingérés."

Non seulement, ces recherches vont répondre à un objectif de santé en prévenant les pathologies liées à l'inflammation et d'autre part, à un objectif cosmétique en favorisant un amincissement.

Les acteurs du LabCom Phytoprob'inov se donnent jusqu'en novembre 2024 pour atteindre leurs objectifs. Coût total des recherches environ 350 000 euros. Des fonds de l'Etat, de l'Europe et des fonds privés de Greentech.