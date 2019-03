Clermont-Ferrand : la plus grosse collecte de sang de l'année à Polydôme

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ce mercredi, faites un petit détour par la place du 1er mai, à Clermont-Ferrand. Polydôme accueille toute la journée l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes pour une grande collecte de sang. Actuellement, les stocks sont bas : à peine 10 jours de réserve de sang quand il en faudrait 12 à 13 pour répondre aux besoins des personnes malades et accidentées. L'épidémie de grippe, de gastro, les vacances, le climat social ont démobilisé les donneurs. Cette journée exceptionnelle est l'occasion de les reconquérir et d'en attirer de nouveaux.

La plus grosse collecte de sang de l'année

L'Etablissement Français du Sang, installé sur le plateau Saint Jacques à Clermont-Ferrand, se délocalise une nouvelle fois à Polydôme, sur la place du 1er mai, pour une collecte événementielle. Sur place, une quarantaine de personnes de l'EFS, épaulées par autant de membres du Rotary et de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. Lits, fauteuils, dés 10 heures tout est prêt pour accueillir les premiers donneurs. "On en attend au moins 600. C'est la plus grosse collecte de l'année" explique Pascal Le Moal, chargé de la communication à l'EFS.

La cible : les nouveaux donneurs, notamment les jeunes

Tous les ans, 140 000 donneurs atteignent 71 ans, soit la limite d'âge pour donner son sang. Or ce sont les plus généreux. Pour remplacer un donneur qui quitte le circuit, il faut en trouver deux et demi pour obtenir le même nombre de dons. Le Rotary est allé dans les universités clermontoises pour sensibiliser les jeunes qui sont donc très attendus ce mercredi à Polydôme. "Pour donner, il suffit d'avoir 18 ans, de peser au moins 50 kg et d'être en bonne santé" souligne Pascal le Moal.

Quand vous donnez votre sang en une fois, vous pouvez soigner quasiment trois personnes. D'un côté, on a les globules rouges, d'un autre on a les plaquettes, et au milieu le plasma - Pascal Le Moal

Une animation autour du don du sang est également prévue sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand.

La collation du jour est préparée par le lycée hôtelier de Chamalières.