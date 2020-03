Clermont-Ferrand : élan de solidarité avec le CHU pour faire face à l'épidémie de coronavirus

Le CHU de Clermont-Ferrand n'est pas seul dans la bataille. Depuis la semaine du 16 mars, l'hôpital reçoit des dons de toutes sortes. Quels qu'ils soient, ils permettent aux soignants et aux personnels du CHU d'être mieux armés pour lutter contre le coronavirus. Une équipe a été mise en place pour gérer cette manne. Le Professeur Thierry Orliaguet, chef du service odontologie, est plus particulièrement en charge du matériel médical. _"C'est extrêmement touchant en cette situation tendue_. Elle est tendue pour tout le monde, les soignants, mais aussi les personnels administratifs, la logistique, le transport, les ambulanciers. C'est une véritable chaîne humaine et la solidarité donne beaucoup de courage à tout le monde".

Du matériel de protection

Plusieurs dizaines de milliers de masques, combinaisons, sur-blouses, gants ont été fournis à l'établissement par des entreprises, des structures publiques ou privées, et des associations locales. Des particuliers ont également apporté leurs stocks. Ces dons sont particulièrement bienvenus.

Actuellement, le CHU utilise environ 3500 masques par jour mais cette consommation pourrait passer à 10 000 par jour au plus fort de la crise sanitaire.

Une petite partie de la collecte a déjà permis d’aider des structures en tension : l'EHPAD de Lempdes, le SDIS du Puy-de-Dôme, l'AMUAC - Médecins de garde, la Maison de garde de Volvic, SOS Médecins du Puy-de-Dôme.

Des pizzas, des croissants, des chocolats

Dans une telle situation, "le moral des troupes" est capital. Aussi, les dons gourmands qui arrivent dans les services sont-ils précieux. Pizzas, viennoiseries, chocolats, tout participe à adoucir le quotidien. Les agents apprécient !

Des milliers d'euros

Près de 4500 euros ont par ailleurs été récoltés. Le système est géré par la Trésorerie du CHU et le Fonds ESCA, le Fonds de Dotation de l'établissement. Cet argent pourra être distribué à l'issue de la crise pour améliorer les conditions de travail des services.

Les sportifs participent à la solidarité. L'ASM, qui lance un appel sur leetchi.com, fait un premier don de 10 000 euros

Des pièces pour la réanimation fabriquées par Michelin

Plus inattendue, cette collaboration inédite avec Michelin. Grâce à ses imprimantes 3D, la Manufacture a fabriqué des pièces en plastique pour le CHU. Ce sont des raccords qui facilitent l'utilisation des ventilateurs de réanimation. Le Professeur Orliaguet se félicite du travail accompli :"Cela montre qu'en cas de crise on est capable de faire travailler des gens ensemble".

Face à cet élan incroyable, la direction générale du CHU remercie chaleureusement tous ceux et celles qui font preuve de générosité et d'empathie. Elle n'oublie pas les enfants. Certains, encouragés par leurs écoles ou leurs familles, font parvenir des dessins et des messages qui seront affichés prochainement sur les différents sites du CHU : Gabriel Montpied, Estaing et Louise Michel.

Vous pouvez également envoyer un message de soutien sur Facebook ou par email à messages-soutien@chu-clermonferrand.fr.