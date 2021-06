Clermont-Ferrand : une expo photos raconte la mobilisation des équipes du CHU pendant la crise sanitaire

Avec leur appareil photo, ils ont capté des moments inédits, auxquels personne ne s'attendait. Maxime Fraisse et Alice Papon-Vidal ont pris des centaines de clichés au CHU de Clermont-Ferrand. Ils sont allés dans tous les services et ce qu'ils ont vu les a sidérés et bouleversés. De la réa au SAMU en passant par la radiologie ou la blanchisserie, leur travail débouche aujourd'hui sur une exposition. Une soixantaine de photos à voir pendant six semaines à l'entrée du CHU Gabriel Montpied, mais aussi dans le hall de l'hôpital Estaing, et à Louise Michel à Cébazat.

Je me suis dit qu'on vivait un moment unique

Maxime Fraisse est un ancien aide-soignant du CHU, devenu photographe il y a quelques années. Il connait donc bien le monde de l'hôpital.

Le service imagerie du CHU de Clermont-Ferrand - © Maxime Fraisse

Une expérience hors du commun

Alice-Papon Vidal travaille au service communication du CHU. Le 3 avril 2020, elle est à Aulnat avec son appareil photo. Ce soir-là, un avion A 400 M se pose sur le tarmac de l'aéroport. A bord, des malades qui viennent d'Ile de France. Une première en France pour un appareil militaire. Les équipes du SAMU-SMUR 63 assurent le transfert des patients jusqu'au CHU de Clermont-Ferrand. Alice témoigne : "On a pu voir l'intérieur, le ventre de cet avion immense et qui ne transportait que _quatre patients_. C'est là qu'on s'est rendu compte de la gravité de la situation".

Le transfert des premiers patients en provenance d’île de France - © CHU Clermont / Alice Papon-Vidal

La jeune femme fera des centaines de clichés. Le tri a été compliqué : "Il a fallu garder chaque service, représenter aussi tous les corps de métiers. Par exemple, au pôle imagerie, un scanner a été dédié aux patients Covid et on ne pense pas forcément aux personnes qui désinfectent la salle à chaque passage de malade. Pourtant, leur rôle est extrêmement important".