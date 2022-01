Clermont-Ferrand : face au Covid-19, l'hôpital tient mais reste vigilant

Le CHU de Clermont-Ferrand voit les admissions stagner depuis une dizaine de jours. Les patients sont répartis dans tous les services et plus uniquement en réanimation. La situation est sous contrôle mais reste incertaine face à Omicron et bientôt la grippe.

"On tient mais ça pousse fort quand même", explique le Directeur général du CHU de Clermont-Ferrand Didier Hoeltgen. Après un mois de décembre compliqué, les chiffres d'hospitalisation sont relativement stables depuis une dizaine de jours : 80 patients atteints du Covid-19 sont actuellement pris en charge. Les urgences reçoivent entre 170 et 180 personnes par jour, contre 210 entrées quotidiennes il y a encore quelques semaines.

"La nouveauté avec cette vague, c'est que tous les services sont touchés", détaille le Pr Ousmane Traoré, chef du service d'hygiène hospitalière à Clermont. "On a du monde en réanimation bien sûr, mais aussi en médecine conventionnelle et en soins critiques", poursuit le médecin. Pour faire face à cet afflux, 25% des soins ont dû être déprogrammés depuis la fin du mois de novembre 2021.

L'incertitude face à Omicron

Sur les 85 lits de réanimation du CHU, il ne reste que quatre places. Si la situation est donc sous contrôle, elle reste précaire et incertaine face à la vague Omicron. Le variant représente 90% des contaminations dans le Puy-de-Dôme, et le taux d'incidence dans le département s'élève à 2165 cas pour 100 000 habitants. "On sait qu'il y a entre une et deux semaines de décalage entre le pic des contaminations et les hospitalisations", explique Ousmane Traoré. "Lorsque l'on a un tel taux d'incidence, même si le variant est moins virulent, il peut y avoir des retombées en terme d'hospitalisations."

Les jours à venir vont être surveillés de très près, d'autant que l'épidémie de grippe pourrait débuter prochainement.