Clermont-Ferrand: forte mobilisation des personnels soignant du CHU

Les personnels soignants du CHU de Clermont-Ferrand se sont fortement mobilisés ce jeudi pour exiger d'avantage de moyens et d'effectifs. Ils ont manifesté bruyamment sur les sites de Montpied et d'Estaing. Une mobilisation à l'appel du collectif inter-hôpitaux.

Clermont-Ferrand, France

Ils ont formé une chaîne humaine autour de l'hôpital. Les manifestants étaient si nombreux à Estaing qu'ils ont pu faire le tour du bâtiment tout en fermant la chaîne. En blouse blanche, bleue ou verte pour ceux qui sortaient du bloc opératoire, ils et elles se sont retrouvés dans le hall d'entrée. Quelques pancartes, quelques rares drapeaux de syndicats et tous les personnels, brancardiers, manipulateurs radios, aides-soignants, infirmières, médecins, etc... Selon une estimation, ils étaient pratiquement un millier à Estaing, 900 à Montpied.

Chaîne humaine autour de l'hôpital © Radio France - Emmanuel Moreau

Ils ont chanté, applaudi, se sont couchés (ou assis pour beaucoup d'entre eux, ils étaient trop nombreux pour tous s'allonger au sol) pour symboliser l'hôpital à terre. Ils demandent plus de personnels, du matériel qui fonctionne, pour soigner dans de bonnes conditions, comme dans tous les hôpitaux de France.

C'est pas des pneus qu'on soigne. Si ils sont abîmés, on ne les met pas à rechaper. Elodie, infirmière au bloc opératoire

En grève mais assignés © Radio France - Emmanuel Moreau

L'appel du collectif inter-hôpitaux a été très bien suivi à Clermont-Ferrand. Le message est passé et la mobilisation se poursuit au CHU Estaing, notamment dans les différents services de pédiatrie, en grève depuis plusieurs semaines.