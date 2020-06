Clermont-Ferrand : l'Etablissement Français du Sang s'inquiète du manque de donneurs

Globules rouges, plaquettes, plasma : les réserves diminuent dangereusement. Les donneurs sont donc les bienvenus._"Nous sommes à un peu moins de 10 jours de stock"précise Pascal Le Moal, cadre de santé à l'Etablissement Français du Sang de Clermont-Ferrand, "alors que nous devrions être entre 12 et 14 jours._"

La collecte de plasma, plaquettes et globules rouges à l'EFS de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Dans l’idéal, il faudrait 10 000 dons par jour en France, 1 400 en Auvergne-Rhône-Alpes. "Pendant le confinement, les donneurs avaient plus de temps", explique Pascal Le Moal, "aujourd'hui, l'activité a repris et les dons baissent alors que les besoins augmentent."

Il faudrait 1 400 dons par jour en Auvergne-Rhône-Alpes. © Radio France - Claudie Hamon

Pour l'Etablissement Français du Sang, il faudrait que les dons soient réguliers. Pauline, donneuse depuis une dizaine d'années, a gardé ses bonnes habitudes du confinement : "je venais tous les quinze jours, aujourd'hui je continue à donner deux fois par mois, soit du plasma, soit du sang. C'est important."

C'est d'autant plus important que la durée de vie des globules rouges est de 42 jours. Elle est seulement de sept jours pour les plaquettes. Un don précieux quand on sait qu'un seul peut sauver trois vies.

Un don facilité par le service de réservation mis en ligne pendant le confinement. Il suffit d'aller sur le site resadon.fr et de choisir son jour et son heure de rendez-vous. Sur les lieux de collecte, l'EFS vous fournit masque et gel hydroalcoolique.