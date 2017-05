Clermont-Ferrand : la clermontoise soutient le cancer du sein depuis dix ans

Le 21 mai venez courir contre cancer. En dix ans, la clermontoise a attiré près de 82 000 participantes. Cette course-marche 100% féminine a permis de récolter près de 840 000 euros, des sommes entièrement reversées aux associations qui oeuvrent dans la prévention du cancer.

La clermontoise fête cette année ses 10 ans. Cette course de femmes contre le cancer du sein se déroule dimanche 21 mai . Pour la première fois, les hommes ont une course bien à eux programmée la veille en nocturne. En dix ans, l'événement a permis de collecter près de 840 000 euros entièrement reversés aux associations. L'objectif est de dépasser cette année le million d'euros de dons.

Christine Dulac-Rougerie, l'adjointe aux sports à la mairie de Clermont et Karim Sasse pdt de l'association Running Club Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie HAMON

Recycler vos soutiens-gorge avec la Poste

Pour inciter les femmes à se faire dépister, la Poste organise cette année une collecte de soutiens-gorge qui seront ensuite recyclés via son service Recy'go et l'association Le Relais.Les 19, 20 et 21 mai une boîte rose géante de deux mètres sera installée dans le village partenaires, place de Jaude.

Un course exclusivement réservée pour les hommes

Pour les dix ans, une course pour les hommes est organisée le samedi 20 mai à 20 heures. Une boucle de cinq kilomètres a été spécialement aménagée en centre-ville au départ de la place de Jaude. Pour s'inscrire, un formulaire est disponible en ligne sur le site de la clermontoise.