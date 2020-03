Clermont-Ferrand : la police municipale mobilisée pour contrôler le respect du confinement

Boulevard Gordon Bennett à Clermont-Ferrand, juste avant le rond-point menant aux Pistes. Des plots de chantier au sol pour former un goulot. Trois policiers municipaux munis de masques médicaux arrêtent les véhicules et contrôlent les attestations de déplacement. Il y a ceux, les plus nombreux, qui en possèdent une et ont une bonne raison de prendre leur voiture. Pour les autres, c'est un procès verbal.

La police municipale peut dresser un PV

Au même titre que la police nationale et la gendarmerie, la police municipale a désormais le pouvoir de dresser un PV sans passer par un officier du ministère public depuis l'entrée en vigueur du confinement.

Chaque jour, neuf d'entre eux sont exclusivement dédiés à cette nouvelle mission dans le centre-ville et l'hyper-centre de Clermont-Ferrand. Ces policiers municipaux veillent aux respects des règles entrées en vigueur et contrôlent aussi bien les automobilistes que les piétons et les deux-roues. Une mission qui a nécessité une réorganisation du service avec de nouvelles amplitudes horaires.

A côté, cinq autres agents matin et après-midi sont chargés de contrôler les stationnements gênants ou interdits, ainsi que les règles de circulation.