Clermont-Ferrand : la réanimation de l'hôpital Estaing teste des coussins fabriqués par Michelin

L'innovation, une seconde nature chez Michelin. Pneus verts, pneus increvables, pneus connectés, les chercheurs du groupe n'ont pas chômé. Mais pendant la crise sanitaire, Michelin a travaillé sur d'autres problématiques : visières, masques anti-Covid, pièces pour les respirateurs ... et coussins pour les services de réanimation. C'est l'hôpital d'Amiens qui sollicité la manufacture. Le CHU de Clermont-Ferrand est entré naturellement dans le processus d'expérimentation. Le service de réanimation adulte de l'hôpital Estaing teste donc depuis des mois ces coussins gonflables.

Le "décubitus ventral"

Drôle de nom pour cette position réservée aux patients en détresse respiratoire. Pour les ventiler au mieux, les malades sont régulièrement allongés sur le ventre. L'opération, pour être efficace, doit s'inscrire dans la durée. C'est ainsi qu'un patient peut être installé en décubitus ventral pendant 16 heures d'affilée.

Or, cette position peut créer des escarres, autrement dit des lésions cutanées. "Ce sont des zones de peau qui vont souffrir et qui vont nécroser" précise le docteur Thomas Godet, médecin anesthésiste dans le service de réanimation adulte de l'hôpital Estaing."L''intérêt de ces coussins est de diminuer la charge de ces patients, et de diminuer les points de compression. Dans ces conditions, les risques d'escarres diminuent chez ces patients extrêmement fragiles".

Différents modèles de coussins

A Estaing, la réanimation adulte compte 23 lits. Aujourd'hui, elle n'a plus de patients Covid, mais d'autres malades présentant des troubles respiratoires graves, pour lesquels le décubitus ventral est indispensable.

Devant le lit d'un patient, le Docteur Godet présente le dispositif mis en place. Plusieurs types de coussins sont installés, à des endroits stratégiques du corps : "Il y en a qui sont sous les chevilles, sous les genoux, sous les hanches, sous les bras, sous le thorax, la tête du malade étant placée dans une têtière. Si nous n'avions pas les coussins Michelin, nous aurions utilisé des draps roulés, comme des boudins. C'est beaucoup plus rigide, et du coup la répartition de la pression n'est pas aussi équilibrée et homogène qu'avec les coussins de Michelin".

Quel avenir pour les coussins ?

Une étude est en cours pour vérifier les performances de ces équipements. Mais selon le Docteur Godet, ils pourraient aussi être utiles dans les services de réadaptation où travaillent kinés et ergothérapeutes. Et pourquoi pas dans les EHPAD, quand les résidents ont des positions anormales qu'il faut compenser. "Pour les protéger, et éviter les escarres qui peuvent s'infecter et faire entrer les patients dans un cercle médical vicieux potentiellement délétère" souligne le médecin clermontois.