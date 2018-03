Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de Clermont organisait ce mardi un tournoi de rugby à toucher. Sur le terrain, des équipes du Centre Hospitalier, du CHU de Clermont et du CHU de Saint-Etienne. Les joueurs souffrent d'un handicap psychique et le rugby doit les aider à se reconstruire.

Clermont-Ferrand, France

Ce programme, baptisé "Remedrugby" a été initié en 2013 à Grenoble. C'est la deuxième année qu'il est appliqué au Centre Hospitalier Sainte-Marie. Un programme qui doit aider les personnes concernées, qui peuvent par exemple souffrir de schizophrénie, à reprendre confiance en elle. C'est pour cela par exemple qu'il est question d'usagers et non pas de patients, pour éviter de stigmatiser des personnes fragiles.

Il est donc question de remédiation cognitive, un traitement classique mais avec le rugby pour innover. Le sport est un bon moyen de recréer du lien et de l'habilité sociale, la capacité d'être les uns avec les autres. Et le rugby à toucher convient bien car les contacts sont très légers. Au total, une vingtaine de séances mélangent thérapie classique et ballon en main.

Sur le terrain des Gravanches ce mardi, il y a donc trois équipes. Malgré le froid, les bleus (Sainte-Marie), les rouges (CHU Clermont) et les verts (CHU Saint-Etienne) disputent des matches intenses. Le résultat n'est pas important, ce qui compte, c'est la rencontre.

Et pour les usagers, c'est un vrai plaisir. Pour Marie*, une trentenaire suivie à Sainte-Marie "ça fait du bien. Quand tu sors de là t'es bien!". Virginie, une infirmière, ressent elle un vrai plus dans son travail. Le fait d'être ensemble, de s'encourager, d'avoir une équipe mixte, fait une partie du programme.

Deux autres journées de rencontres sont prévues, mais cette fois, ce sont les CHU de Clermont et de Saint-Etienne qui accueilleront les matches.

*le prénom a été modifié