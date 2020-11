Clermont-Ferrand : le Tobacco Truck du CHU peut vous aider à arrêter de fumer

Dans le cadre de l’opération « Moi(s) sans Tabac » 2020, l’équipe d’addictologie de liaison propose des consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique à l’hôpital à bord de son « Tobacco Truck ».

Après le CHU Gabriel Montpied, l'équipe s'arrête ce mercredi à l'entrée du CHU Estaing et vendredi à l'hôpital Nord à Cébazat. A l'intérieur du Tobacco Truck, un médecin et deux infirmières répondent à vos questions. L'important est surtout de réfléchir à ses habitudes de consommation.

L'équipe du Tobacco Truck du CHU de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Marie, une infirmière a arrêté de fumer il y a dix ans. "J'étais en poste en chirurgie maxillo-faciale, quand j'ai vu les souffrances infligées par le tabac, j'ai été convaincue d'arrêter. Même si je fumais occasionnellement, je me suis rendu compte que j'avais des rituels tenaces ; _une cigarette avec le café, après mon service, pour me détendre_. J'ai du me faire aider car le plus dur a été de casser ces rituels."

Affiche du mois sans tabac 2020. - Aucun

Pauline, aide-soignante a commencé à fumer à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, à 18 ans, on lui a détecté un risque de phlébite. "Je suis venue rencontrer l'équipe du Tobacco Truck car je souhaite au moins diminuer ma consommation. Je fumais un paquet par jour, depuis quelque temps, je ne fume que l'après-midi quelques cigarettes. Il faut que j'arrête définitivement." Pauline, sais que ce ne sera pas facile. "Si je ne fume pas, je suis stressée, énervée." Pour l'aider à franchir le pas, elle est ressorti du camping-car avec des pastilles et des patchs. Des substituts nicotiniques qui augmentent les chances d'arrêter de fumer de 50 % à 70 %. Des entretiens de suivi sont également programmés avec le service d'addictologie.

Jusqu'au 28 novembre, le Tobacco truck est stationné de 12h30 à 14h30, les lundis au CHU Gabriel-Montpied ; les mardis sur le parking du pôle de psychiatrie (CMP) ; les mercredis, devant le CHU Estaing et les vendredis, à l'hôpital Nord Louise-Michel à Cébazat.