Clermont-Ferrand : les ambulanciers créent une cagnotte pour les soutenir dans leur grève

En grève depuis plus de 18 mois, les ambulanciers du SAMU 63 ont lancé une cagnotte sur internet. Objectif : financer leur grève mais aussi et surtout obtenir un soutien de la population dans leur conflit.

Clermont-Ferrand, France

La situation se tend de plus en plus chez les ambulanciers du SAMU 63. Depuis près d'un an et demi, ils ont déclenché une grève qui se poursuit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ils demandent, dans un texte publié sur le site Pot Solidaire, le soutien de la population à leur côté, via une cagnotte de financement participatif.

Les ambulanciers estiment que "pour des raisons purement économiques", la direction du CHU de Clermont-Ferrand souhaiterait faire travailler les ambulanciers aux urgences en plus de leur travail de nuit. Cela, selon les syndicats, sans pour autant avoir de contreparties . "Ce n'est pas un problème de compétence" estime Vincent Oliver, ambulancier. "Mais nous n'avons aucun avantage en contrepartie, puisque nous ne sommes pas dans la catégorie active de la fonction publique, comme les aide-soignants ou ASH ou infirmiers de catégorie B."

"En conséquence, nous n'avons pas les primes de service soignants qu'ils touchent, ni les 5 ans de départ à la retraite auxquels ils ont droit"

Le dialogue est "maintenu" selon la Direction

Les ambulanciers ont donc voulu faire "un appel aux dons" afin "que le SAMU 63 continue d'être à votre service dans des conditions optimales et au nom de l'égalité des soins" affirme-t-il sur leur page. Ce dimanche, la cagnotte avait récolté 515 euros.

Contactée par France Bleu Pays d'Auvergne, la Direction du CHU de Clermont-Ferrand fait savoir qu'il s'agit "d'un désaccord apparu il y a quelques mois" et qu'elle a maintenu le dialogue avec les conducteurs ambulanciers". Cependant, sur la cagnotte, elle ne souhaite pas faire de commentaires.