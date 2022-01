Clermont-Ferrand : le personnel soignant et du milieu social en grève ce matin

La CGT a appelé ce mardi à une nouvelle journée de grève nationale pour les travailleurs des centres hospitaliers, Ehpad et établissements relevant du secteur sanitaire et médico-social. Ils étaient une cinquantaine ce matin à Clermont-Ferrand.

A Clermont-Ferrand, le lieu de rassemblement n'a pas été choisi au hasard : rendez-vous devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentative "de notre système social", selon les grévistes sur place. Un système justement jugé dysfonctionnel, particulièrement depuis la crise sanitaire.

"L'hôpital va s'effondrer"

Eric Rodier, secrétaire général de la CGT du CHU de Clermont, et aide-soignant, assène : "L'hôpital va s'effondrer". Et cette fois, la mobilisation ne concerne pas que les soignants. Parmi la cinquantaine de personnes présentes mardi matin, il y avait aussi de nombreux travailleurs dans les divers secteurs médico-sociaux.

Ils ont dénoncé le manque de considération et de moyens pour leurs professions et les structures pour lesquelles ils travaillent. Les grévistes ont aussi réclamé des réouvertures de lits et une hausse des salaires, estimant que le budget alloué par le Ségur de la santé est insuffisant, et qu'il laisse de côté certaines professions comme les Agents de services hospitaliers (ASH).

Selon Eric Rodier, le manque de moyens et d'effectifs se ressent aussi au travers de multiples déprogrammations d'interventions, notamment pour traiter des cancers.

On pense qu'a l'issue de cette crise, plus de gens vont décéder que pendant le Covid.

L'aide-soignant ajoute : "Certaines personnes sont appelés sur leurs jours de repos, d'autres n'ont pas eu les congés qu'ils voulaient en fin d'année." Les représentants CGT du CHU constatent d'ailleurs une augmentation des appels du personnel, qui cherche à quitter le métier de manière définitive. "Ils ne supportent plus les conditions de travail, c'est un fait qu'on ne relevait pas il y a 10 ou 15 ans", se désespère Eric Rodier.

En Auvergne, des rassemblements ont aussi été organisé à Moulins, Aurillac, et au Puy-en-Velay.