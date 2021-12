Clermont-Ferrand : les pharmacies submergées par les demandes de vaccination

Depuis l'annonce du durcissement du pass sanitaire et l'obligation de la troisième dose, les pharmacies de Clermont-Ferrand se retrouvent débordées par les vaccinations. Le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi une gratification de cinq euros pour ceux qui vaccinent le week-end.

Les pharmacies cumulent vaccination contre le Covid et contre la grippe.

Sur l'avenue Edouard Michelin, la pharmacie Pagnat croule sous le travail, et doit même employer deux personnes de plus qu'en temps normal. Sur son ordinateur, fait défiler les créneaux de vaccination : pas un seul de libre jusqu'au 24 décembre. "Les gens ont pris peur et viennent se faire injecter leur première dose, surtout les jeunes", raconte la pharmacienne.

Coup de gueule contre Olivier Véran

Inoculer une première ou troisième dose, mais aussi faire des tests Covid, ou encore vacciner contre la grippe... des tâches qui s'ajoutent au travail quotidien des pharmaciens. Avant le début de la semaine, l'officine vaccinait sans rendez-vous. Mais impossible désormais, selon Yves Pagnat, le pharmacien titulaire. "On ne peut pas vacciner tous les Clermontois", s'exclame-t-il alors que son établissement réalise une trentaine d'injections par jour.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 1er décembre une gratification de cinq euros supplémentaires pour les pharmaciens qui vaccinent le week-end. Mais pour Nicolas Verdier, le président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine du Puy-de-Dôme, cette annonce n'est qu'une obole.

La profession est débordée. Je travaille du lundi matin jusqu'au samedi soir. J'invite monsieur Véran à passer un dimanche avec moi pour récupérer cinq euros par vaccination. - Nicolas Verdier

Pour lui qui travaille à la pharmacie de la Colone à Clermont, la santé de ses équipes, déjà submergées, "passe avant la santé publique".