Clermont-Ferrand : les soignants manifestent avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale

1200 personnes se sont rassemblées place de Jaude, contre le pass sanitaire. Parmi eux, des agents hospitaliers, venus protester contre le manque de moyens accordés aux hôpitaux, mais surtout contre l'obligation vaccinale.

"Des moyens, pas des sanctions"

A partir de ce mercredi 15 septembre, ils devront attester d'au moins une dose de vaccin, sous peine de voir leur activité et leur salaire suspendus. Le 15 octobre, ils devront même présenter un schéma vaccinal complet (deux doses) pour continuer à exercer.

"Des moyens, pas des sanctions" est-il inscrit sur une des banderoles déployées par les soignants pendant la manifestation. C'est aussi ce que revendique Marie-Claude, aide-soignante au CHU de Clermont, et piquet de la bannière en main : "Je me suis fait vacciner pour ne pas perdre mon salaire, mais je reste solidaire de tous les agents qui tiennent bon !"

"On n'est pas des anti-vax, sinon on ne serait pas soignants."

2000 agents du CHU n'ont pas encore fourni leur pass sanitaire. Certains le feront au dernier moment, à l'image de Marie-Claude, pour signifier leur désapprobation. Mais d'autres comptent bien attendre plus longtemps, comme cette technicienne de laboratoire, qui souhaite rester anonyme :

"J'attends de voir ce que la direction va nous envoyer. Ca me fait peur parce que comme tout le monde j'ai une famille, une maison, des crédits..."

1200 personnes étaient présentes selon la préfecture. © Radio France - Lou Momège

Elle ajoute : "On n'est pas des anti-vax, sinon on ne serait pas soignants. On veut juste la liberté de choisir ce qu'on se fait injecter." Beaucoup de manifestants affirment en effet préférer attendre le vaccin Français de chez Sanofi, avant de sauter de le pas.

Selon le syndicat FO, entre 200 et 500 agents hospitaliers du CHU de Clermont pourraient être suspendus à partir de mercredi 15 septembre.