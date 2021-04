Clermont-Ferrand : les soignants ne décolèrent pas pour la journée mondiale de la santé

"Ma santé, je la soutiens". C'était ce mercredi, la journée mondiale de la santé.

A Clermont-Ferrand, une vingtaine de militants de la CGT a distribué des rubans blancs en hommage aux personnels soignants. Des comédiennes et comédiens ont également lus des paroles de soignants. Des textes poignants, qui expriment le réel mal-être qui règne au sein des hôpitaux.

"Ma santé je la soutiens ! © Radio France - Claudie Hamon

Ils ont également fait signer une pétition aux rares passants transis de froid, pour demander plus de moyens en personnel et en lits. Le malaise des soignants ne date pas de la pandémie, mais selon eux cela ne s'arrange pas.

"Le président nous a promis plus de personnel, mais avec quelle formation ? " Lance Bruno Niès de la CGT Santé. "C'est l'une de nos revendications, que le personnel supplémentaire soit bien formé. Nous réclamons aussi, plus de lits. On est toujours inquiets car cela nuit à notre quotidien et à celui de nos patients."

Journée Mondiale de la Santé, Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Quelques rares passants acceptent de signer la pétition comme Paul, accompagné de ses deux jeunes enfants. "J'ai signé la pétition, même si ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux à se mobiliser. Le personnel soignant est en première ligne et la survie de notre société dépend d'eux. Je sais qu'il y a des endroits, dans les hôpitaux où des lits ne servent à rien, faute de personnel. Je trouve ça insupportable et scandaleux de savoir ça."