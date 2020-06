Clermont-Ferrand : les soignants répondent présents à la mobilisation nationale

Syndicats et collectifs de soignants se sont mobilisés ce mardi dans toute la France. Tous réclament plus de moyens humains et financiers et s'inquiètent de l'"après-Covid". A Clermont, plusieurs rassemblements étaient prévus, dont un à la mi-journée devant les locaux de l'ARS.

Ils étaient un bon millier ce mardi, à la mi-journée, à s'être rassemblés devant les locaux de l'ARS, avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

De nombreux syndicats et des collectifs de soignants se sont déplacés pour faire entendre leurs voix et leurs inquiétudes concernant l'avenir de l'hôpital et des professions de santé.

Médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens, militants, ils réclament plus de moyens humains et financiers pour leurs structures. Egalement plus de reconnaissance.

Manif devant les locaux clermontois de l'ARS © Radio France - Olivier Vidal

"Lors de la crise sanitaire, nous avons tous répondu présents et heureusement" rappelle Romane, une infirmière du CHU de Clermont-Ferrand. "On nous a fait des promesses, et puis on constate déjà des restructurations dans la foulée de ce qu'il s'est passé" constate le trentenaire, amère.

En plein plan "Ségur de la Santé", beaucoup font part de leur inquiétude. "On espérait qu'il y ait un "après" avec des avancées mais on remarque que c'est parti pour être pire" s'inquiète un urgentiste.

Les blouses blanches étaient nombreuses © Radio France - Olivier Vidal

Le "Ségur de la santé" a été mis en place pour bâtir le nouveau plan hôpital, avec la garantie de plus de moyens, mieux répartis entre les territoires.

Fortes craintes pour l'avenir

"Ce que nous voulons c'est l'arrêt des fermetures d'établissements, de services et de lits" clame Frédéric Bochard, responsable départemental de Force Ouvrière dans le Puy-de-Dôme, venu soutenir le secteur et ses militants.

Une délégation d'une dizaine de professionnels de santé et de militants a été reçue dans les locaux clermontois de l'Agence Régionale de Santé pour faire part de leurs revendications.

Plusieurs manifestations étaient prévues dans le département pour cette journée de mardi.