Clermont-Ferrand : les trente premiers enfants ont reçu leur première dose

Polydôme accueille déjà la vaccination des adultes depuis septembre, une ligne spéciale dédiée aux 5-11 ans est désormais ouverte sur rendez-vous depuis ce jeudi 23 décembre. 30 enfants par jour peuvent se faire vacciner dans un premier temps. Si besoin, l'espace peut accueillir jusqu'à 180 petits patients.

Une ligne spéciale enfants a été ouverte dans un endroit plus cosy. © Radio France - Claudie Hamon

"L'endroit est plus petit et plus cosy, " précise le professeur Orliaguet, le chef d'orchestre des centres de vaccination. "On prend plus de temps également par enfant, 20 mn environ pour la vaccination. On leur propose aussi un TROD pour savoir si l'enfant a déjà été en contact avec le virus et s'il a des anticorps. Cela détermine la 2ème dose dans trois ou quatre semaines."

Les flacons de Pfizer sont trois fois moins dosés que pour les adultes. © Radio France - Claudie Hamon

En pédiatrie, c'est le vaccin Pfizer qui est administré, et les flacons sont trois fois moins dosés que pour les adultes. "La préparation des seringues est faite à part, et les flacons sont bien identifiés pour ne pas faire d'erreur."

Sasha et Carole sont venus très tôt ce matin. © Radio France - Claudie Hamon

Sasha est venu accompagné de sa maman, Carole déjà convaincue des bienfaits de la vaccination. "On a une responsabilité collective, nous avons des personnes fragiles dans la famille et c'est important de les protéger. Il faut avancer maintenant."

Le professeur Thierry Orliaguet, gère l'espace vaccination de Polydôme. © Radio France - Claudie Hamon

Du haut de ses 8 ans, Sasha sait déjà qu'il a une responsabilité : "mon cousin a le cancer et il a eu le covid et c'est très triste. Je ne veux plus jamais être isolé à cause de ça."

Le TROD de Léana est positif, elle n'aura pas besoin d'une seconde dose. © Radio France - Claudie Hamon

Ryan, 6 ans et sa grande soeur Léana sont venus ensemble se faire vacciner. Léana a déjà eu la Covid, et son TROD s'est révélé positif, elle n'aura donc pas besoin d'une 2ème dose. Quant à son petit frère, un rendez-vous est déjà pris pour son rappel dans trois semaines.

Dans ce centre de vaccination pédiatrique, une dizaine de personnels soignants et administratifs s'occupent des enfants et de leurs parents. Ils sont tous volontaires et certains sont même revenus de leur retraite bien méritée , comme Didier, infirmier, "Il faut bien aider nos camarades, nous voulons tous sortir de ce marasme !"