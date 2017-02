Clermont Ferrand : Michelin et des laboratoires de recherche clermontois imaginent l'usine de demain

Michelin s'associe avec trois laboratoires de recherche clermontois pour développer l'usine du futur. Factolab vient de mettre au point une montre connectée qui surveille les machines et un cobot, un robot collaboratif qui travaille main dans la main avec l'ouvrier.

Inauguration en grande pompe du laboratoire Factolab ce vendredi au campus RDI Michelin Ladoux. Le Factolab est un laboratoire de recherche commun qui associe les membres du service R&D de Michelin et trois laboratoires universitaires clermontois. Une sorte de cluster au service de la recherche et du développement industriels. La révolution industrielle 4.0 est en marche chez Michelin. Les usines de Cholet et de Valladolid en Espagne expérimentent la montre connectée qui permet d'anticiper les pannes de la machine et le cobot, le robot collaboratif qui travaille en étroite collaboration avec l'homme sur son poste de production.

Michelin a investi 1 million d'euros dans le Factolab. Le groupe consacre 700 millions d'euros à la Recherche et Développement soit 3,3% de son CA.

Lunettes connectées expérimentées dans l'usine Michelin de Cholet

La montre connectée à l'usine Michelin de Cholet

350 montres connectées seront distribuées à l'usine Michelin de Cholet d'ici 12 à 18 mois.