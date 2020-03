Afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, la salle clermontoise n'accueillera plus de spectacles à partir de lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre.

Clermont-Ferrand : plus aucun concert à la Coopérative de Mai à partir de lundi prochain

Sans attendre la décision gouvernementale d'interdire tout rassemblement de plus de 100 personnes sur tout le territoire français, la direction de la Coopérative de Mai a décidé de geler la programmation de ses concerts à compter du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée. Certains concerts ont déjà été reprogrammés. C'est le cas par exemple de celui d'Iggy Pop initialement prévu le 12 avril et reprogrammé au 14 septembre. La veille, c'est l'artiste creusois Gauvain Sers qui devrait se produire à la Coopé au lieu du 27 mars.

Les billets qui ont été achetés restent valables pour les nouvelles dates. Les remboursements restent possibles. Une adresse mail est mise à la disposition du public. Vous pouvez écrire à : ecrire@lacoope.org