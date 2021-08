Clermont-Ferrand : Polydôme nouveau centre de vaccination Covid

La Grande Halle d'Auvergne, ouverte au printemps dernier aux candidats à la vaccination, retrouve sa vocation initiale d'accueil de foires et salons en cette rentrée 2021. Le centre de vaccination est donc transféré à Polydôme, sur la place du 1er mai, à Clermont-Ferrand. Ouvert ce lundi, il va fonctionner 7 jours sur 7 de 8 heures 30 à 18 heures 30.

Un accès et un aménagement faciles

Polydôme présente plusieurs avantages : un rez-de-chaussée facilement aménageable et un accès par le tram. Ceux qui circulent en voiture peuvent bénéficier de la gratuité du parking.

6 lignes de vaccination ont été mises en service, qui pourront pratiquer environ mille injections par jour. En cas de besoin, 3 lignes supplémentaires pourront être installées.

On prend les mêmes et on recommence

A l'accueil, des étudiantes parfaitement rôdées qui ont travaillé à la Grande Halle dés le mois d'avril dernier. C'est le cas de Carla. La jeune femme est à l'aise : "Nous, on travaille exactement pareil !".

L'accueil du centre de vaccination de Polydôme à Clermont-Ferrand © Radio France - Dominique Manent

Une fois les identités vérifiées et les formulaires remplis, les patients sont dirigés vers des boxes pour recevoir leur injection. Isabelle, infirmière libérale, a quitté elle aussi la Grande Halle pour poursuivre sa mission au coeur de Clermont-Ferrand : "C'est un peu plus petit mais tout à fait adapté" constate-t-elle.

Une équipe de soignants prête à accueillir les patients à Polydôme © Radio France - Dominique Manent

La queue ce lundi midi

Pour l'ouverture, une petite file d'attente s'est formée devant l'entrée. Gaëlle est venue avec ses deux filles pour recevoir la deuxième injection de vaccin. Cette maman explique qu'elle veut "une rentrée sereine". Marie, 12 ans, entrera ainsi en 5e avec un pass sanitaire complet : "Je pense que c'est bien pour reprendre une vie normale".

16 centres de vaccination dans le département du Puy-de-Dôme

Dans le département du Puy-de-Dôme, on compte 16 centres de vaccination dont deux à Clermont-Ferrand : Polydôme donc et Croix de Neyrat qui ouvrira ce mercredi près du centre commercial.

Objectif : aller au plus près des populations pour accueillir les retardataires, les jeunes, et les patients éligibles à la troisième dose. Un dispositif sera également mis en place dans certains établissements scolaires. La Préfecture et l'ARS devraient communiquer prochainement sur le sujet.