Clermont-Ferrand : SOS Médecins poursuit sa grève

A Clermont-Ferrand, SOS Médecins poursuit le mouvement national amorcé ce lundi pour demander la revalorisation de la visite à domicile. Après 24 heures de grève totale, l'antenne clermontoise de l'association suspend visites et consultations au cabinet entre 8 heures et 20 heures et ce, jusqu'à être entendue par les autorités de santé.

Pour SOS Médecins, la visite à domicile est en danger faute de rémunération correcte. Un déplacement aujourd'hui facturé 10 euros en journée, et seulement 3,50 euros le week-end.

Manque d'attractivité

A Clermont-Ferrand, ils sont neuf médecins titulaires pour couvrir la ville et les communes limitrophes. "Nous étions douze il y a quelques années", déplore le Dr Laurent Dissard, président de SOS Médecins à Clermont-Ferrand qui reconnaît que le manque d'effectif oblige parfois à fermer le standard quand les appels se font trop nombreux. "Sauf que le 15 nous appelle derrière, parce qu'on ne va pas envoyer un SMUR pour une pathologie de gravité moyenne, alors ils nous renvoient l'appel et c'est le serpent qui se mort la queue."

Le Dr Laurent Dissard, président de SOS Médecins à Clermont-Ferrand

Une baisse d'effectif liée selon lui à un manque d'attractivité quand les gardes de nuit et de week-end sont trop mal rémunérées.

SOS médecins palie aussi l'abandon des visites à domicile par les généralistes de ville. "Tous les jours j'ai des patients qui me disent, j'ai appelé mon médecin, il ne peut pas venir", rappelle le Dr Laurent Dissard, "Les patients finiront bien par appeler une structure, en général le 15, et la seule chose qu'on pourra leur proposer s'ils ne sont pas vus à domicile, c'est de se rendre à l'hôpital, avec le coût des transports et le temps d'attente aux urgences, et pour un patient qui pourrait être pris en charge à domicile ou en Ehpad, c'est dommage."