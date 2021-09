Clermont-Ferrand : un centre de vaccination pour les élèves des lycées Marie Curie et Camille Claudel

A Clermont-Ferrand, le gymnase du lycée Marie Curie s'est transformé en centre de vaccination anti-Covid ce mardi. Une opération montée par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et l'Académie de Clermont. Objectif : permettre aux élèves et aux enseignants, ainsi qu'à leurs collègues du lycée Camille Claudel, de se faire vacciner. Des équipes de la Croix Rouge ont accueilli une bonne centaine de volontaires, alors que le taux de vaccination est déjà très élevé dans ces établissements professionnels.

8 jeunes sur 10 vaccinés

Monter une opération vaccination pour les lycées Marie Curie et Camille Claudel : une évidence. Les jeunes qui fréquentent ces établissements professionnels sont appelés à effectuer des stages au cours de leur cursus et de nombreuses entreprises exigent un certificat vaccinal. C'est le cas par exemple pour les filières animation petite enfance et personnes âgées ou sécurité.

Les élèves ont donc souvent anticipé et aujourd'hui "8 sur 10 sont vaccinés" se félicite Didier Zinniak, le Proviseur de Marie Curie. L'opération de ce mardi était donc destinée aux "retardataires". Certains sont venus "contraints et forcés" comme Lilian, 17 ans : "Trouver un stage où on n'a besoin de vaccin, on a beau chercher, il le faut !".

La vaccination garantit le présentiel

Si la vaccination facilite l'obtention d'un stage, elle protège également l'élève. En cas de malade dans une classe, les vaccinés pourront continuer à venir en cours, ils pourront aussi rester à l'internat. Séverine Thiourt, Proviseure du lycée Camille Claudel, constate que "c'est un élément qui a été entendu par les familles". Le présentiel permettant d'éviter le décrochage scolaire.

Le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand échange avec les Proviseurs des lycées Marie Curie et Camille Claudel © Radio France - Dominique Manent

La semaine prochaine, opération dans les collèges

La semaine prochaine, le dispositif de vaccination va se poursuivre dans les collèges du Puy-de-Dôme, en fonction des besoins qui sont en cours d'évaluation. Dans certains cas, des centres éphémères vont pouvoir être déployés, dans d'autres, des navettes emmèneront les élèves vers les centres de vaccination les plus proches.

Dans le Puy-de-Dôme, aujourd'hui, 57 % des 12 / 17 ans ont reçu deux doses de vaccin. C'est sept points de plus qu'au niveau régional, huit de plus qu'au niveau national. Ces chiffres sont le reflet de la situation de la population générale dans le département, où 70 % des personnes sont complètement vaccinées, contre 66 % au national.