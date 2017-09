Clermont-Ferrand : un test de santé unique créé à l'ASM

Plus de 250 retraités ont participé à un test vitalité créé à Clermont-Ferrand pour faire un diagnostic de leur état de santé. 10 tests validés via un logiciel pour trouver l'activité physique qui correspond aux besoins de chacun.

C'est un parcours très précis, 10 stands pour évaluer la force musculaire, la préhension, la coordination mais aussi la souplesse et l'endurance. 250 retraités affiliés à AG2R La mondiale réalisent le parcours Vitality Test ce mardi 26 septembre dans le cadre de la journée de la forme. Par petit groupe, les retraités passent un à un les tests. Pour Denise ce qui pêche "c'est la souplesse" mais cette randonneuse est "au top pour la marche".

Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer dans le cadre du vieillissement de la population, surtout quand "la pratique du sport est régulière", explique Christine Rabusson, chargée de la prévention à AG2R La Mondiale. Le Vitality Test permet de déterminer quelle activité correspond aux besoins, au profil, et aux difficultés de chacun.

Un test de santé précis

A chaque stand, tout est mesuré, compté et noté sur des tablettes numériques. Les coachs inscrivent le nombre de pas, le temps nécessaire pour réaliser chaque activité. Toutes les données sont ensuite envoyées quasi instantanément à Damien Mack. Ce doctorant clermontois travaille depuis trois ans sur l'élaboration de ce test de vitalité et du logiciel qui permet d'analyser les données.

Un test physique repensé pour "tout adulte de 16 à 99 ans", explique Damien Mack, pour "faire un bilan de son état de santé" et en fonction de ses résultats "proposer des activités qui lui correspondent". Pour réaliser ce test, un partenariat a été signé entre l'ASM Omnisports, l'université de Staps et l'Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications, l'ISIMA.

Des activités sportives adaptées à chacun

A la fin des tests, chaque participant récupère son livret de résultat, nominatif, et précis sur son état de santé physique. Pour Monique, tout va bien sauf "la motricité". Pour Elisabeth, d'après ses résultats, elle doit changer de sport : "On m'a conseillé le Pilate parce que j'allais dans une salle de fitness mais en fait on m'a dit que c'était beaucoup trop intensif Je m'en doutais un peu car j'avais des lombalgies, des lumbagos".

L'ASM Omnisports propose trois parcours spécifiques pour pratiquer une activité sportive explique Julien Finaud, en charge du pôle Vitalité : "Une offre d'accompagnement à la reprise de l'activité, 12 semaines de programme avant un bilan avant et après. Le deuxième dispositif est un dispositif plus généraliste, c'est un programme multi-activités et tous niveaux. Enfin, le troisième programme, c'est un programme d'activités physiques adaptées pour des personnes atteintes d'affections de longues durées ou de maladies chroniques".