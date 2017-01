Clermont-Ferrand : une cagnotte pour aider de futures infirmières à accéder aux concours des écoles

Étudiantes clermontoises, elles rêvent toutes d'être infirmières, à condition de pouvoir financer l'accès aux concours des écoles. Elles sont deux à lancer une cagnotte pour aider leurs camarades à surmonter la sélection financière.

Anne-Lise Monteiro et Pauline Chatard se destinent au métier d'infirmière. Encore faut-il pouvoir passer les concours qui permettent d'accéder aux écoles. C'est en échangeant avec leurs camarades de classe prépa qu'elles réalisent que certaines n'ont pas les moyens de financer ces inscriptions aux concours. Une sélection par l'argent qui révolte les deux étudiantes qui ont décidé de lancer une cagnotte en ligne.

"L'argent ne fait pas le soignant"

Pour maximiser les chances d'accéder à une formation, on leur conseille de passer quatre à cinq concours. Comptez entre 75 et 100 euros par concours, ajoutez à cela les frais de déplacement et parfois d'hébergement et le marathon devient vite inaccessible pour les étudiants qui galèrent déjà pour financer leur année de prépa à 2000 euros.

Virgine, aspirante infirmière, aurait bien besoin d'un coup de pouce financier pour passer ses concours.

"Je ne veux pas avoir mon concours parce que ma collègue d'à côté n'a pas pu se le payer", c'est la philosophie de Pauline Chatard, l'une des deux étudiantes à l'origine de cet élan de solidarité. 400 euros ont pour l'instant été récoltés qui seront redistribués entre la dizaine d'étudiants dans le besoin.