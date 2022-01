Clermont-Ferrand : une minute de silence chaque vendredi pour "la mort annoncée de l'hôpital public"

Ils ont manifesté dans les rues et devant leurs établissements. Ils ont crié des slogans et parlé dans les médias. Mais leurs mots n'ont pas réussi à convaincre, alors aujourd'hui ils vont se taire. Les personnels du CHU de Clermont-Ferrand vont désormais exprimer leur désarroi à travers une minute de silence. Chaque vendredi, à 14 heures, ils feront une pause pour "la mort annoncée de l'hôpital public". Gabriel Montpied, Estaing, et Louise Michel, les trois sites du CHU de Clermont-Ferrand, rejoignent le mouvement initié en Alsace fin 2021.

"Nous n'y arrivons plus"

Comme à Strasbourg, Lille, Rennes, Pau ou Versailles, les personnels clermontois dénoncent un manque de moyens, de mauvaises conditions de travail, et la dégradation de la prise en charge des patients. "Nous n'y arrivons" plus soulignent médecins, infirmier(es), agents des services. Ils se disent débordés, un peu plus épuisés chaque jour, et malheureux pour les malades qui en subissent les conséquences.

Le COVID n'est pas seul responsable de la situation. En 2018, déjà, le professeur Canis, à la tête de la gynécologie à l'hôpital Estaing, démissionne. Il parle d'un système à bout de souffle. En 2020, ce sont 21 chefs de service qui quittent leurs fonctions. La décision est forte et marque les esprits mais sur le terrain elle ne change rien, ou presque. Quant aux décisions prises dans le cadre du Ségur de la santé, elles ne sont pas à la hauteur.

Michel Canis a démissionné de son poste de responsable du service gynécologie du CHU de Clermont-Ferrand © Radio France - Eric Le Bihan

Pour un changement radical

Aujourd'hui, le CHU de Clermont-Ferrand manque cruellement d'anesthésistes, à tel point que des interventions sont repoussées. Le bloc opératoire a du mal à fonctionner. Des lits sont fermés. Dans certains services, une seule infirmière peut être en charge de plus de 15 patients. En psychiatrie, on se dit sous doté en permanence.

Dans ces conditions, "L'accès aux soins à l'hôpital pour tous n'existera plus, en l'absence d'un changement radical" expliquent dans un communiqué ces personnels. Ils dénoncent une logique financière un système de gestion dépassés.

La minute de silence qui sera observée ce vendredi résonne comme un nouvel SOS à l'attention des pouvoirs publics.