Clermont-Ferrand : une pétition des soignants de l'hôpital Louise Michel contre le manque de moyens

Sur les 200 soignants de cet hôpital, une vingtaine se sont retrouvés pour distribuer des tracts et demander aux promeneurs du samedi de signer leur pétition. Lysiane, elle, prend le stylo sans hésitation : "On aura tous besoin d'aller à l'hôpital un jour ou l'autre !"

Au cœur des revendications : le manque de personnel flagrant dans cet établissement du CHU de Clermont, spécialisé dans les soins aux personnes âgées. En effet, selon les syndicats de l'hôpital Louise Michel, il manquait début mars 18 infirmières, 20 aides-soignants et neuf agents de services hospitaliers (ASH).

Une situation due aux manques de moyens déployés par l'hôpital, pour Sandrine, une des soignantes : "Quand des aides-soignantes se mettent en arrêt maladie, elles ne sont pas remplacées, déplore-t-elle. On se retrouve parfois en service dégradé."

A tel point que cela peut conduire à un mauvais traitement des patients, comme le concède Manon, une aide-soignante qui travaille à l'hôpital Louise Michel depuis trois ans. Pour le service en matinée, elles sont deux pour 28 patients.

On a des patients qui sonnent, veulent aller aux toilettes ou demandent des petits soins. Parfois, on n'a pas le temps. Il y a trop de patients et pas assez de personnels. - Manon, aide-soignante