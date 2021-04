Clermont-Ferrand : des prises de rendez-vous possibles pour vous faire vacciner à la Maison des Sports

Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous pour une vaccination ces deux prochains jours à la maison des sports de Clermont-Ferrand, vous devez vous inscrire rapidement sur le site Doctolib. Les 70 ans et plus sont éligibles. Tout comme les personnes souffrant de pathologies graves.

De nouveaux rendez-vous de vaccinations sont en ligne sur le site Doctolib pour les mardi 6 et mercredi 7 avril à Clermont-Ferrand. Les personnes éligibles sont les 70 ans et + et les personnes atteintes de pathologies graves selon les directives du Ministère de la Santé.

Trois centres de vaccination sont actuellement opérationnels dans la capitale auvergnate. A commencer par celui de la Maison des Sports transformée pour l'occasion en vaccinodrome depuis le 18 janvier dernier. Un rappel, elle est située sur la place des Bughes. Renseignements au 04.73.40.33.33. Prendre rendez-vous en ligne.

300 vaccinations quotidiennes

Voici ce qui vous attend à la Maison des Sports. Première étape : un guichet où le candidat à la vaccination doit produire sa carte d'identité et sa carte vitale. Une fois la fiche remplie, il est dirigé vers une tente dédiée à la consultation médicale. C'est un médecin qui interroge le patient. Quel est son état de santé, est-il allergique ? Troisième étape, l'injection. Elle est pratiquée dans une tente fermée, pour préserver l'intimité du patient. Enfin, au bout de cette "ligne de vaccination", une salle d'attente où la personne est sous surveillance médicale pendant 15 minutes.

Actuellement, la cadence est en moyenne de 300 vaccins administrés quotidiennement. Un rythme qui devrait augmenter dans les jours et semaines qui viennent. A l'heure actuelle, la vaccination se fait uniquement avec des doses de Pfizer BioNTech.

Les 70 ans et plus et les personnes atteintes de pathologies sont éligibles © Radio France - Eric Le Bihan