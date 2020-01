Le tennisman Roger Fédérer s'était fait épingler sur les réseaux sociaux par Greta Thunberg. La jeune égérie du climat lui a reproché d'avoir entre autre sponsor la banque Crédit suisse. Ce week-end le célèbre tennisman suisse lui a répondu via un communiqué.

Climat : épinglé à cause de ses sponsors, Roger Federer répond à Greta Thunberg

Désormais Roger Federer va aussi se battre pour le climat. Promesse de champion et de papa !

La réponse du berger à la bergère... Le célébrissime joueur de tennis Roger Federer s'était fait interpeller sur les réseaux sociaux mercredi dernier par Greta Thunberg avec le hashtag #RogerWakeUpNow, "Roger réveille toi". La jeune militante suédoise pour le climat lui a reproché d'avoir entre autres sponsor la banque Crédit suisse. Une banque accusée par les militants écologistes de soutenir financièrement les énergies fossiles. Ce week-end le star suisse de la petite balle jaune lui a répondu via un communiqué.

Qu'a répondu Roger Federer à Greta Thunberg ?

Roger Federer lui a dit qu'elle a raison. Elle, Greta Thunberg comme tous le jeunes de sa génération qui se battent pour le climat. Mieux. Roger Federer les a remercié de pousser le monde à changer de comportement. Et de lui faire à lui une piqûre de rappel sur sa responsabilité en tant que citoyen papa de quatre jeunes enfants et aussi comme sportif et comme chef d'entreprise.

Des mots et déjà des actes

Le tennisman suisse a déjà pris un premier engagement : se servir de sa position privilégiée pour parler climat avec ses sponsors. Et il va aussi faire un premier geste concret. Avant le début de l'Open de tennis d'Australie dimanche Roger Fédérer fera des matchs exhibitions pour financer la lutte contre les incendies qui ravagent le pays.

Ces engagements ont déjà un effet positif : la banque Crédit suisse va désormais aligner ses portefeuilles de prêt sur l'Accord de Paris. La banque a aussi promis de ne plus investir dans les centrales à charbon.