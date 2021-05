Clinique d'Aire-sur-l'Adour : les urgences de nuit fonctionneront de nouveau mi-juin

Les urgences de la clinique d'Aire-sur-l'Adour vont retrouver leur fonctionnement normal d'ici mi-juin et c'est un soulagement pour les habitants du territoire, privés d'urgences la nuit depuis le 1er avril, ce qui amenait le service d'urgences le plus proche à 35 minutes voir une heure de route de 19 heures à 8 heures 30. Les urgences étaient fermées la nuit depuis le premier avril, ce qui avait provoqué "une vive émotion chez les élus et les habitants", selon le communiqué publié ce mardi 25 mai par les présidents des départements des Landes et du Gers. Xavier Fortinon et Philippe Martin écrivent : "Nous nous sommes entretenus avec la Direction de l’Hôpital de Mont-de-Marsan, qui gère l’établissement d’Aire-sur-l’Adour, et nous avons redit à cette occasion notre attachement à ce que les urgences puissent continuer d’être assurées 24h/24".

Le communiqué ne précise aucune date pour ce retour à la normale et parle de "mi-juin", il n'évoque pas non plus les moyens mobilisés en terme de personnel. En effet, c'était "un effectif soignant insuffisant" qui avait poussé la direction de l'hôpital à fermer les urgences la nuit.