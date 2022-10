Clinique d'Arcachon : construction d'un centre de chirurgie ambulatoire autonome

La clinique d'Arcachon va se doter d'un nouveau centre de chirurgie ambulatoire accélérée baptisé "CapDune". Son ouverture est prévue en avril 2023. Il pourra accueillir 2.700 patients par an.

La première pierre du centre CapDune a été posée ce mardi 4 octobre par des élus locaux, des dirigeants et des médecins de la clinique d'Arcachon (groupe Gbna Polycliniques).

Au printemps prochain certains patients pourront être opérés et rentrer chez eux en moins de 3 heures sans passer par un lit d'hospitalisation. Le taux de chirurgie ambulatoire dans l'établissement se situe déjà à 80 % (60 % en moyenne en France), les dirigeants de la clinique veulent encore le faire progresser.

"C'est du gagnant-gagnant" explique le directeur Raphaël Trolio. Le groupe Gbna Polycliniques, qui gère notamment la clinique Bordeaux Nord Aquitaine, a investit 4 millions d'euros dans ce projet.

C'est gagnant pour les patients qui évitent un séjour long et gagnant pour le système de soins puisque on réduit les frais d'hospitalisation.

Grâce aux progrès de la médecine il est désormais possible d'opérer une cataracte ou de retirer les calculs d'une vessie en quelques minutes. L'opération est moins intrusive et le patient récupère plus vite.

L'intérêt aussi pour la clinique c'est qu'elle libère des lits et donc réduit les coûts de la prise en charge. Dominique Mathe, délégué syndical Sud de l'établissement, est favorable au projet mais il attend de connaître les moyens humains à disposition : "l'interrogation principale ce sera les effectifs des soignants et des administratifs pour un bon fonctionnement". Sur ce point la direction promet des recrutements à la hauteur du projet. 6 nouveaux chirurgiens sont déjà annoncés. La clinique d'Arcachon mise sur l'ambulatoire mais elle va aussi ouvrir de nouveaux lits dans sa structure traditionnelle, une vingtaine de places en plus.