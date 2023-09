Clinique de Coutances menacée de fermeture : les élus appellent à un rassemblement

L'annonce a été faite en conseil communautaire, ce 13 septembre, par Jacky Bidot président de Coutances Mer et Bocage : "nous appelons les élus et la population à se réunir pour soutenir la clinique de Coutances et nous invitons les commerçants également à montrer ce soutien sur leurs vitrines ". Le rassemblement aura lieu vendredi 22 septembre à 19h devant l'hôtel de ville de Coutances.

Le date n'est pas choisie par hasard. Le tribunal de commerce de Coutances doit examiner quelques jours plus tard, le 26 septembre, la situation financière des deux cliniques de Coutances et Saint-Lô qui appartiennent au groupe Avec. Endettée, et déjà sous le coup d'un plan de redressement, la clinique coutançaise du Dr Henri Guillard risque la liquidation et donc la fermeture.

Les élus du Coutançais ne cachent pas leur inquiétude

"C'est une inquiétude extrêmement forte pour l'avenir de ces deux établissements et surtout, bien sûr, du site de Coutances pour lequel le couperet est suspendu au dessus de la tête, explique Jean-Dominique Bourdin, le maire de Coutances. Ce qui serait important, c'est que le groupe donne des gages de bonne volonté, par exemple en venant apurer l'ancienne dette et puis en présentant aussi un plan de restructuration clair, comment il voit l'avenir, comment il compte s'organiser pour arriver à terme à avoir des établissements qui ne soient plus déficitaires. Ce qui manque et ce qui me fait peur, c'est ce que j'interroge cette capacité et cette volonté du groupe à effectivement faire cela. "

Même préoccupation du coté du président de Coutances Mer et Bocage, Jacky Bidot : "Oui, je suis inquiet. Pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est de l'être humain qu'il s'agit, que ce soit les patients ou le personnel (180 salariés sur les deux sites) et les collaborateurs qui y travaillent. C'est ça qui me préoccupe et puis c'est aussi l'offre de soins qui serait catastrophique si ces deux cliniques venaient à fermer puisque l'on sait pertinemment que le public ne serait pas en capacité d'absorber la patientèle. Donc on a besoin aujourd'hui d'une complémentarité et d'une intelligence de travail entre le public et le privé."

Ils ont cosigné, avec d'autres élus, une lettre ouverte pour défendre le maintien de cet établissement de santé. "C'est tout sauf un blanc-seing au groupe, ajoute le maire, mais si ce maillon-là saute, ne serait ce que Coutances, je m'interroge sur la capacité du système de santé dans le Centre-Manche et dans la Manche, à absorber tous les patients".