Clinique de Tarbes : 150 manifestants dans la rue pour protester contre la fermeture des urgences

Environ 150 manifestants ont défilé à Tarbes (Hautes(Pyrénées) ce jeudi 1er juillet pour s'opposer à la fermeture des urgences de la polyclinique de l'Ormeau pendant deux mois cet été, et à la réduction du nombre de lits dans la structure.

Un cortège de pancartes, de blouses blanches et bleues, de drapeaux de la CGT et de coups de sifflet a défilé ce jeudi 1er juillet en fin de matinée avenue d'Altenkirchen à Tarbes (Hautes-Pyrénées), entre les deux sites de la polyclinique de l'Ormeau. Environ 150 personnes manifestaient leur colère face à l'annonce de la fermeture pour l'été du service des urgences.

Dans le cortège, des soignants actifs ou retraités, mais aussi des patients de la clinique ainsi que des habitants © Radio France - Flore Catala

Infirmiers, aides-soignants, cardiologues, chirurgiens mais aussi plusieurs patients faisaient partie du cortège. Ils refusent de voir fermer leur service, et protestent contre le manque de lits dans la structure. La quinzaine de soignants travaillant aux Urgences de la polyclinique ont appris mardi 22 juin que leur service allait fermer jour et nuit en juillet et en août, par manque de personnel. Une fermeture venue balayer la satisfaction après l'annonce du maintien des urgences de Bagnères-de-Bigorre, elles aussi menacées de tirer le rideau la nuit.

Les manifestants ont défilé entre les deux sites de la polyclinique © Radio France - Flore Catala

à lire aussi Les urgences de Bagnères-de Bigorre restent ouvertes mais celles de la clinique de Tarbes ferment cet été

Même si la fermeture des urgences de la clinique ne doit durer que deux mois, les représentants du personnel craignent que le service ne rouvre pas en septembre. Une table ronde avec les services de la préfecture et de l'ARS doit avoir lieu mardi 6 juillet pour aborder la question.