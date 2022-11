Après une semaine de grève, les salariés de la clinique du Tondu de Floirac "déterminés" à "ne pas lâcher"

Leurs banderoles sont déployées depuis plus d'une semaine. Le 25 octobre, les agents des services hospitaliers (ASH) de la clinique du Tondu de Floirac ont entamé une grève. Très vite rejoints par les ambulanciers, infirmiers, brancardiers, personnels administratifs ou encore secrétaires médicales, ils réclament des hausses de salaire et des recrutements. 400 opérations, soit la quasi-totalité de celles programmées dans l'établissement exceptées les urgences vitales, ont été reportées depuis le début du mouvement.

ⓘ Publicité

"C'est vraiment la galère au niveau du personnel, au niveau financier", explique Sylvie Brenot, ASH à la clinique du Tondu depuis quatre ans. "On est vraiment au plus bas, puisqu'on gagne le SMIC. On réclame 300 euros" net supplémentaires par mois "au moins", ajoute-t-elle. "On pense souvent que le privé, à but lucratif, paye mieux. Malheureusement non, parce que derrière il y a les actionnaires qui s'en mettent plein les poches", ajoute Marie, infirmière. Hors prime, "mon salaire brut de base est à 1.790 euros, ce qui fait un salaire net inférieur à 1.400 euros", précise celle qui "a fait trois ans d'études".

Marie estime que son salaire est "misérable par rapport aux conditions de travail, à la charge de travail et aux responsabilités qu'il y a derrière. On nous demande de faire des heures supplémentaires, on est de bonne volonté donc on vient faire des jours en plus sur nos temps de repos. Mais on n'a pas de remerciement, pas de considération. Cela arrive aussi très souvent qu'il manque du personnel et qu'on se retrouve seul ..." détaille l'infirmière, qui affirme que "l'on devrait être payés double pour double charge de travail, tout simplement".

Les grévistes prêts à poursuivre le mouvement

Une banderole des grévistes de la clinique du Tondu, le 2 novembre 2022. © Radio France - Margot Turgy

Jointe par France Bleu Gironde, la direction rappelle dans un communiqué que "le secteur privé, comme le secteur public, connait une période complexe en termes de recrutement" et affirme déployer "les moyens possibles à son niveau pour créer les conditions favorables à une sortie de crise dans les meilleurs délais". Mais si "des propositions ont été faites" récemment "aux représentants des personnels en grève", elle "ne peut aujourd’hui envisager de contenter" la demande d'augmentation de 300 euros de salaire net formulée par les grévistes.

"Au moins ils communiquent", estime la déléguée du personnel Cathy Forment. "Ils n'ont pas rompu le fil. Nous les avons rencontrés trois fois, avec du personnel différent : ASH, infirmières, aides-soignantes, administratifs ... qui ont pu exposer au PDG et à la directrice ce qu'ils avaient sur le cœur". Mais "le personnel ne peut pas se satisfaire" notamment des propositions de hausses du salaire de base, jugées insuffisantes. "L'inflation, les conditions dures, le recrutement qu'ils n'arrivent pas à faire ... Bien sûr que les grévistes restent sur leurs positions", ajoute Cathy Forment.

Les intéressés se disent d'ailleurs prêts à poursuivre leur mouvement. "Même si ça va entraîner une perte de salaire, je suis vraiment déterminée", affirme Marie, l'infirmière. "On sait qu'il va y avoir de la casse au niveau salaire, mais il faut tenir", renchérit l'ASH Sylvie Brenot. La direction "a dû se dire 'ils vont lâcher', mais comme on est solidaires, on y croit fort. On ira jusqu'au bout !", conclut-elle.