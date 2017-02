VIDEO - Clinique Rhéna à Strasbourg : les premiers patients attendus le 27 février

La clinique Rhéna, issue de la fusion de trois cliniques strasbourgeoises, ouvrira le lundi 27 février. Le bâtiment, flambant neuf, est installé tout près de la frontière avec l'Allemagne. Un millier de professionnels vont y exercer.

Après deux ans et demi de travaux, la clinique Rhéna, installée tout près de la frontière, dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg va accueillir son premier patient, le 27 février. Elle est issue du regroupement de trois cliniques : Adassa, le Diaconat et Sainte-Odile. Les transferts d'activité se dérouleront de manière progressive du 23 février au 13 mars. Sa construction a coûté 100 millions d'euros.

VISITER LA CLINIQUE EN VIDEO

Si nous n'avions pas fait ce projet, nos cliniques auraient disparu" - Guillaume Lohr, le directeur de Rhéna

Un mariage nécessaire pour survivre explique Guillaume Lohr, le directeur de Rhéna : "Nos cliniques ont été conçues à la fin des années 1800, et depuis évidemment les techniques ont progressé, l'ambulatoire est devenu la norme... le coût d'entretien des structures étaient trop importants alors que dans le même temps les tarifs baissent".

Un quart de l'offre de soins à Strasbourg

Un millier de professionnel exerceront dans la clinique Rhéna, dont 300 médecins. Le bâtiment de 30.000 m² accueille 368 lits. Il sera doté de 24 salles d’opération et de 7 salles de naissance. Rhéna compte accueillir 150.000 patients par an, soit presqu'un quart de l’offre de soins de l’agglomération strasbourgeoise. La clinique dispose également d’un service d’urgences et SOS main, ouvert 7j/7, 24h/24. 700 places de stationnement sont prévues.

La clinique est installée à deux pas de la frontière allemande, dans le quartier du port du Rhin. © Radio France - Olivier Vogel

Un projet multi-confessionnel

Rhéna est un projet multiconfessionnel, puisqu’il est la fusion d'une clinique catholique, protestante et juive. Tout cela est symbolisé une salle de recueillement à côté de l'entrée principale. "Un lieu de recueillement et de méditation, tout le monde y aura accès les catholiques, les protestants, les juifs, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est une aventure médical et humaine", témoigne Philippe Dolfi, co-fondateur de Rhéna.