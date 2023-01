Cliniques de Saint-Lô et Coutances : la garde à vue du PDG du groupe "inquiète" et "interpelle"

Le groupe AVEC (anciennement DocteGestio) qui gère notamment les cliniques Saint-Lô et Coutances, est au coeur d'une affaire judiciaire. Le PDG a été interpellé ce lundi 10 janvier à Paris et le siège du groupe à Vincennes a été perquisitionné. Bernard Bensaid est entendu sur des soupçons de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics, dans le cadre de la reprise et la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble.

Il fait l'objet d'une plainte contre X révélée en juin dernier par la cellule investigation de Radio France , plainte déposée par les syndicats FO et CGT. Ils affirment que plusieurs millions d'euros seraient remontés de la clinique de Grenoble vers Avec, via des conventions de prestations et des prêts à taux zéro.

Des primes qui tardent à être payées

A la clinique de Saint-Lô, si on ne souhaite pas faire de commentaires sur cette affaire, elle suscite néanmoins des inquiétudes parmi le personnel qui se bat depuis plusieurs mois pour toucher l'intégralité des primes qui lui sont dûes. Des problèmes de comptabilité et de gestion RH sont invoquées mais les mois passent et les sommes s'accumulent, décrit Maud Delafosse, aide soignante et représentante CGT de l'établissement :

"On a nos salaires mais il manque des primes, des impayés des années d'avant et des compléments qui devraient être tombés depuis longtemps. Ce sont des petits détails qui se cumulent depuis plusieurs mois et qui commencent à faire beaucoup à la fin. Ce sont des centaines d'euros. Et en plus, nous avons normalement une augmentation de salaire depuis septembre mais qui n'a pas encore été mise en place pour tout le monde. Le directeur est conscient que c'est dû mais ne sait pas quand il pourra régulariser la situation. ET vu l'actualité, on s'inquiète un peu de la suite."

Pas de regard sur les budgets

Dans les deux établissements manchois, il n'y a plus de représentants du personnel depuis la réforme des instances du personnel, "donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'information claire sur le budget, sur le plan de formations etc. C'est le vide, l'omerta. Et je ne parle pas des conditions de travail, thème qui n'est plus vu sur ces sites, déplore Virginie Briselet-Capron, secrétaire départementale CFDT Santé-Sociaux. Quand on voit ce qu'il se passe sur le site de Grenoble, ça interroge".