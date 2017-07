Baignade interdite à St-Victor-sur-Loire : de nouvelles analyses de l'eau en cours

Depuis cinq jours, la baignade est interdite à Saint-Victor-sur-Loire, à cause de la présence d'algues dans l'eau. Comme chaque été, c'est la chaleur qui provoque leur prolifération. L'agence régionale de santé est en train de procéder à de nouvelles analyses.

Chaque été, c'est la même chose : avec la montée rapide des températures, deux types d'algues prolifèrent à tour de rôle dans l'eau de la Loire, au niveau de la plage de Saint-Victor. Les vertes, plutôt inoffensives pour la santé, et les bleues, un peu plus dérangeantes. Conséquence, la baignade est fréquemment interdite, ce qui prive beaucoup de Ligériens d'un point d'eau pour se rafraîchir !

Deux couleurs, deux types d'algues différents

L'algue verte peut avoir des conséquences dangereuses, car elle rend l'eau trouble, ce qui peut compliquer le travail des sauveteurs en cas de noyade. Dès qu'elle apparaît dans l'eau, la baignade est donc quasi-systématiquement interdite. L'algue bleue, elle, a des conséquences sur la santé des baigneurs : elle crée une mousse à la surface de l'eau, et ceux qui la touchent s'exposent à plusieurs symptômes. Irritations de la peau, des yeux, des muqueuses, des maux de tête et même des diarrhées et des vomissements...

Autant dire que la mairie de Saint-Étienne, qui gère la zone de baignade, ne prend aucun risque dans ces cas-là et décrète l'interdiction de se baigner. L'ARS, l'agence régionale de santé, est en train d'effectuer de nouvelles analyses pour déterminer le type d'algues présent dans l'eau, mais également sa teneur. C'est elle qui donnera ou non son feu vert pour la réouverture de la baignade.