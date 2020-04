Clone de Coronavirus: attention aux accidents domestiques

.

De nombreux accidents domestiques et intoxications en lien avec le Covid-19 ont été enregistrés ces dernières semaines. Au point que l'Anses, Agence de sécurité sanitaire, a publié une note pour inciter à la prudence dans l'utilisation de produits domestiques.

Le centre antipoison du CHU de Bordeaux est en première ligne pour recevoir les appels d'urgence. Sa responsable, le docteur Magali Labadie, répond aux questions de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde: Pourquoi les enfants sont-ils particulièrement vulnérables?

Magali Labadie: Beaucoup de parents sont en télétravail et ont moins la possibilité de surveiller leurs enfants. Ce qui explique que nous avons plus d'accidents domestiques avec les petits enfants que d'habitude. Par exemple, des enfants qui vont ingérer leur produit de toilette, qui vont aller manger les plantes dans le salon, c'est-à-dire des accidents habituels mais que l'on compte en plus grand nombre en ce moment. Et notamment, avec le gel hydroalcoolique, d'autant plus que beaucoup de flacons actuellement préparés ont des gros embouts non sécurisés. Un enfant ne mourra pas s'il boit une gorgée de gel hydroalcoolique mais il peut souffrir d'irritations de la bouche, de vomissements et de problèmes digestifs

Vous alertez également sur le nettoyage à outrance?

Nous constatons les effets d'une décontamination excessive: beaucoup nettoient leur appartement ou maison de fond en comble avec de l'eau de Javel concentrée. Voire avec un mélange d'eau de Javel et de vinaigre qui dégage immédiatement des vapeurs de chlore, ce qui peut entraîner de cas de détresse respiratoire parfois graves. Il y en a même qui se badigeonnent le corps avec de l'eau de Javel, de l'alcool à brûler, des produits nettoyants multi-surfaces... Vous imaginez les dégâts.

Vous soulignez un autre risque lié à l'auto-médication.

On a des patients qui ont peur de se rendre dans les cabinets médicaux ou à l'hôpital, à cause du risque de contamination par le coronavirus, et qui se traitent tout seuls. Par exemple, ceux qui arrêtent leur traitement anti-inflammatoire prescrit par leur médecin et prennent d'autres médicaments qui peuvent avoir des effets très nocifs.

Numéro d'appel du Centre antipoison du CHU de Bordeaux: 05 56 96 40 80