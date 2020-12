Coronavirus : c'est parti pour la campagne de dépistage de la Région

"Tous dépistés avant Noël", c'est le slogan de la campagne de dépistage qu'organise le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a démarré ce mercredi 16 décembre, avec sur l'ensemble de la grande région, plus de 15.000 personnes mobilisées, aussi bien pour effectuer les prélèvements que pour saisir les données qui seront remontées dans la base nationale SI-DEP.

Cette campagne, qui n'est pas sans suscité de polémiques notamment sur le plan politique, a été validée par l'Agence régionale de santé et aura lieu jusqu'au 23 décembre. Des tests antigéniques - aux résultats plus rapides mais moins fiables - sont proposés dans la grande majorité, mais il y aussi des tests PCR.

En Isère, ce sont près de 320 centres de prélèvements qui sont annoncés : il y a les pharmacies, les laboratoires, notamment, qui proposaient déjà des dépistages. Se sont ajoutés des centres temporaires dans certaines communes, dans des lycées, des centres commerciaux, des entreprises, en stations... Il y a aussi des bus qui font des haltes dans certains bourgs.

Chez Valéo à Saint-Quentin-Fallavier

A Saint-Quentin-Fallavier, chez l'équipementier autp Valéo, près de la moitié des salariés présents ce mercredi se fait tester selon le groupe Abcos-Santé, missionné par Valéo pour organiser tout ça. En une heure, ce sont 20 à 25 salariés qui passent pour un test PCR. "Il s'avère que le test antigénique semble surtout bien fonctionner dans la mesure où les gens ont des symptômes et que la population d'entreprises, elle est en principe asymptomatique, puisque les consignes que donnent la plupart des employeurs, c'est de ne pas se rendre au travail quand les gens ont des symptômes. Par conséquent, pour isoler d'éventuels positifs asymptomatiques, le test le plus efficace semble quand même le test PCR", précise Alexndre Monigard, directeur des opérations chez Abcos-Santé.

La promesse qui est faite est que les résultats sont communiqués 24 heures après le test. Guillaume fait le test car son papa a une santé fragile : "pour me sécuriser par rapport à lui et mettre personne en danger." Guillaume aurait fait la démarche par lui-même si son entreprise ne lui avait pas proposé. Ce n'est pas le cas d'Eric qui dit "ne pas craindre la maladie." Il respecte bien les gestes barrières et vit seul. "Faut prendre le temps de prendre le rendez-vous, d'aller sur le lieu du test. Là, c'est beaucoup plus facile car je suis sur mon lieu de travail." Une initiative de l'employeur aussi appréciée par Naoual qui aimerait qu'une opération similaire ait lieu après les vacances.

Le président de la Région, Laurent Wauquiez, s'est rendu dans cette entreprise en début de journée à l'occasion du lancement de cette campagne.

Au lycée l'Oiselet de Bourgoin-Jallieu

Selon les éléments fournis par la Région, en Isère, 38 lycées et 9 centres de formation proposent un dépistage. Comme chez Valéo, il s'agit aussi de tests PCR, car explique-t-on, il y a beaucoup de formes asymptomatiques chez les jeunes. Dans le département, certains établissements auraient souhaité mener ce genre d'opération, mais ce ne fut pas possible : les labos n'ayant pas le personnel en nombre suffisant. Ainsi, le lycée Aubry de Bourgoin-Jallieu confie ne pas avoir pu participer.

Au lycée de l'Oiselet, toujours à Bourgoin-Jallieu, moins de 190 personnes sur les 2.200 -adultes comme élèves- que compte l'établissement se font tester entre ce mercredi et ce jeudi. Pour le proviseur Arezki Ammour "c'est dommage. On était partant, car le principe, c'était de faire diminuer au maximum le risque de contagion avec les vacances scolaires. De donner l'information à ceux qui seraient positifs, même asymptomatiques, pour éviter qu'ils ne se déplacent." C'est dans ce but que Damien, 17 ans, a fait le test. Il doit voir ses grand-parents à Noël. Même s'il reste prudent, vigilant : "je peux être négatif aujourd'hui et être positif dans plusieurs jours."

Le proviseur regrette le manque d'anticipation qui, selon lui, a rendu l'opération plus compliquée à mettre en œuvre et qui a pour conséquence cette participation, à ses yeux, peu satisfaisante. Il dénonce aussi le fait que cela a donné beaucoup, beaucoup de travail à ses équipes. Il a fallu notamment récupérer les adresses des volontaires, les numéros de sécurité sociale... "Ce que nous a demandé le labo n'a rien à voir avec ce que la Région nous a laissé sous-entendre (...) Je vais être direct : il est clair qu'il y a un bénéfice à ce que la Région communique sur cette opération; que les labos y participent pour des raisons financières. Et il y a que nous Education nationale, qui nous nous engageons de manière totalement gratuite, et qui allons peut-être passer pour les moutons noirs car on n'aura pas su organiser à la demande de la Région, des labos."

Au centre temporaire de la mairie à La Côte-Saint-André

Plaine de la Bièvre, la commune de La Côte-Saint-André fait partie, ce mercredi, des toutes premières en Isère à avoir ouvert son centre temporaire. En l’occurrence, elle en a installé deux : un en mairie et l'autre au château Louis XI. Mais le démarrage ne fut pas des plus aisés reconnaît le maire Joël Gullon. Il a fallu composer avec des problèmes informatiques pour enregistrer les données (cela a été fait manuellement pour ensuite passer via le logiciel) et l'absence de certains professionnels de santé : "le Covid frappe aussi ceux qui voulaient nous donner un coup de main. On se retrouve avec moins de personnel, mais on s'adapte."

Les volontaires pour se faire dépister, eux, apprécient dans leur ensemble le fait que ça aille vite, que c'est simple, sans rendez-vous. "C'est moins stressant que dans un labo", confie Valérie, venue après un cas contact à son travail. Là il s'agit de tests antigéniques pourtant réputés moins fiables. Le résultat est quasi instantané : en 20 minutes environ, Denis et ses deux enfants ont été fixés. Et c'est négatif pour la famille qui voulait savoir à l'approche des fêtes. "Mais, ça n'évite rien du tout", indique Denis. Quand il ira voir ses proches, il gardera le masque, les distances, se lavera les mains régulièrement.

Célia, elle, présente des symptômes du coronavirus depuis peu : "grosse fatigue", "maux de tête". Elle a essayé d'avoir un rendez-vous en labo, mais n'a pas pu obtenir de place. "Je savais que ça ouvrait aujourd'hui. Alors je suis venue. Et c'est positif." Avant qu'elle ne quitte la mairie, une personne lui explique la marche à suivre, notamment ne pas aller faire de courses, s'isoler chez elle, ne pas manger avec ses proches. Célia pourra ressortir en principe en début de semaine prochaine.

Isoler les cas contacts pour éviter qu'ils ne contaminent leurs proches, c'est l'objectif principal des dépistages. Mais si certains, qui n'ont pas de symptômes, ont besoin de se rassurer, le maire ne voit pas où est le souci. Joël Gullon dit vouloir rester éloigné des polémiques : "même si le test ne fait pas tout, n'apporte pas toutes les réponses, c'est le rôle d'un maire d'être aux côtés de chaque habitant et de répondre à ce qu'ils veulent à un instant T (...) Je ne veux pas regarder les chiffres. Pas d'objectif de participation. Pour moi l'essentiel est que sur l'ensemble du territoire ceux qui souhaitaient se faire tester aient pu se faire tester correctement."