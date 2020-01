La grippe continue à se propager. Selon Santé publique France ce jeudi, six régions sont désormais en phase pré-épidémique, contre quatre le semaine passée.

Grippe : six régions sont en phase de "pré-épidémie"

Une jeune femme est couchée sur son canapé et malade a la suite de la grippe/

France

Six régions françaises sont en phase "pré-épidémique", selon l'organisme Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire sur la maladie, publié ce jeudi. Il s'agit de Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pendant la semaine 52 (23-29 décembre), 2.445 personnes se sont rendues aux urgences en France métropolitaine, pour une grippe ou un syndrome grippal. 198 ont été hospitalisées. En médecine ambulatoire, pour la même semaine, le taux de consultations pour syndrome grippal est de 51 pour 100.000 habitants. La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins est également en légère augmentation.

Depuis le 4 novembre 2019, 61 cas graves de grippe ont été signalés, dont neuf la semaine dernière. L'âge moyen des cas est de 54 ans. Quatre personnes sont mortes.

Quelques conseils de prévention

Parmi les conseils de préventions diffusés par Santé Publique France, il y a par exemple éternuer dans son coude, ou se laver les mains fréquemment, ou encore utiliser des mouchoirs jetables. Car savez-vous combien de temps le virus survit sur des vêtements, des papiers ou des mouchoirs ? De 8 à 12h...

Santé publique France rappelle que la vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications, et qu'un délai de 15 jours après la piqûre est nécessaire pour être protégé. Plus d'infos sur le site de l'Assurance Maladie.