Il manque 297 médecins en Sarthe pour un accès aux soins acceptable, selon les maires ruraux

Les Sarthois le constatent quotidiennement lorsqu'ils tentent de décrocher un rendez-vous chez un généraliste ou un spécialiste : le département manque cruellement de médecins. La nouvelle enquête de l'association des maires ruraux de France (AMRF), dévoilée en exclusivité par France Bleu ce vendredi, objective ce ressenti en exposant pour chaque département la réalité des déserts médicaux. En Sarthe, il manque 297 généralistes pour atteindre le taux d'un médecin pour 1000 habitants, ce que l'AMRF estime être "un minimum", autrement dit "en accord avec les idéaux républicains et le principe constitutionnel d’accès aux soins".

La quasi-totalité des bassins de vie sarthois en déficit

Dans son étude, l'AMRF précise pour chaque bassin de vie l'écart entre le nombre de généralistes exerçant en libéral ou sous statut mixte et la moyenne nationale de 0,83 médecin pour 1000 habitants. L'enquête établit aussi le comparatif avec ce taux "minimum" d'un médecin pour 1000 habitants. En Sarthe, seul le bassin de vie de Sillé-Le-Guillaume atteint ces deux seuils ; partout ailleurs, on observe un déficit par rapport au taux réclamé par l'AMRF, plus ou moins marqué selon les secteurs.

Il manque ainsi 13 généralistes dans le bassin de vie de Connerré pour atteindre un médecin pour 1000 habitants, soit un déficit de 217%. Le record est détenu par le bassin de vie de Fresnay-sur-Sarthe, en déficit de 400% par rapport aux 10 généralistes qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Au Mans, où ce déficit est de 52% "seulement", cela représente en valeur absolue un manque de 96 généralistes.

L'AMRF insiste par ailleurs sur la superficie des territoires couverts par les généralistes, plus grands dans les zones rurales, notamment dans le nord et l'est de la Sarthe. En conséquence, les habitants doivent parcourir plus de kilomètres que la moyenne pour se rendre en cabinet médical, ce qui constitue un autre marqueur d'inégalité d'accès aux soins.

La Sarthe manque aussi de spécialistes

L'association des maires ruraux a aussi travaillé sur les spécialistes. A l'échelle des départements, l'enquête permet de comparer l'écart à la moyenne nationale pour 12 spécialités, "les plus fréquentes, celles dont on a le plus souvent besoin, celles qui, au minimum, devraient être présentes dans tous les départements.". Elle calcule aussi l'écart en nombre de médecins pour atteindre cette moyenne.

Ainsi, toutes spécialités confondues (hors médecine générale), la Sarthe est en déficit de 43% par rapport à la moyenne nationale. Il manque dans le département 18 gynécologues, 15 ophtalmologistes, 18 cardiologues ou encore 31 psychiatres. Avec un déficit de 12 dermatologues, l'écart avec la moyenne nationale est de 50%.

Entre fin 2020 et début 2021, la première enquête de l'association des maires ruraux avait mis en évidence le creusement des inégalités de santé entre villes et campagnes. Celle qui parait en cette fin septembre 2022 dresse de nouveau "un constat alarmant" pour les zones rurales, estime l'AMRF, qui reconnait que même dans les grandes métropoles ou sur les bords de la Méditerranée, il est aujourd'hui difficile d'obtenir rapidement un rendez-vous.