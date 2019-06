Canicule : comment aider les animaux sauvages ?

53 départements sont désormais en alerte canicule niveau orange. Et on n'a pas encore atteint le pic de chaleur prévu cette semaine. Et on n'est pas les seuls à souffrir : les animaux sauvages aussi. Alors, quoi faire pour eux ?

pelou

Avec cette canicule, les associations sont inquiètes pour les animaux sauvages. Au point de nous demander un coup de main. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces animaux sauvages ?

Tout simplement leur donner à boire. Car avec les températures actuelles plus moyen de s'abreuver dans les flaques et ruisseaux habituels. Et pour certaines espèces avoir assez d'eau est carrément une question de survie. Comme pour les oiseaux et les hérissons. Surtout qu'avec cette canicule précoce il y a encore beaucoup de bébés très dépendants de leurs parents. Par exemple, si maman hérisson n'a plus de lait, je ne vous fait pas un dessin.

Mais attention, à bien doser l'eau avec des coupelles pas trop remplies. Notamment pour nos amies les abeilles qui sinon risquent de se noyer. Pour éviter ça, on ne met pas plus de 2 ou 3 centimètres d'eau et on ajoute des cailloux en guise de reposoirs. Autre truc, on retourne un moule à tarte et on met, en plus de l'eau, des bouchons de liége ou des billes d'écoliers.

Et puis, on change l'eau des coupelles absolument tous les jours pour ne pas en faire des bistrots pour les moustiques.

https://www.lpo.fr/

https://www.faune-alfort.org/