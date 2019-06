Journée mondiale de l'océan : les solutions pour sauver le monde marin

C'est la Journée mondiale de l'océan. Au programme des marches citoyennes et des événements pour découvrir le monde marin et le défendre. Car l'océan n'est pas en bonne santé. Il souffre de nos émissions de CO2, de la pollution plastique et de la surpêche. Mais il y a des solutions.

L'océan n'est pas en bonne santé. Il souffre de nos émissions de CO2, de la pollution plastique et de la surpêche. Ce samedi 8 juin, pour la "Journée mondiale de l'océan", des marches citoyennes et des événements vont rappeler l'urgence d'agir. Alors, quelles sont les solutions ?

Agir et vite à tous les niveaux. A notre niveau et au niveau de l'état. A notre échelle, on peut lutter contre la surpêche en achetant du poisson issu d'une pêche durable et locale. Comme chacun on en mange 35 kg par an, ça compte.

A notre portée aussi, la lutte contre la pollution plastique des océans. Comme 80% de cette pollution vient des terres, on doit mieux gérer nos déchets et aussi éliminer du quotidien tout le plastique qu'on peut. Pour nous y aider, le climatologue Jean Jouzel propose un système de consigne. Mais pour ça, c'est à l'état d'agir. Tout comme pour réduire en amont la production de plastique. Autour de la Méditerranée, on est le pays qui en produit le plus : 4,5 millions de tonnes par an.

Autre mesure, jugée essentielle par les scientifiques : augmenter le nombre d'aires marines protégées. Message reçu dit la France qui vient de décider d'augmenter de 10% ses sanctuaires d'ci 3 ans.

Et puis, les experts sont formels : il faut d'urgence mettre l'océan au coeur des politiques mondiales pour le climat. Car si le CO2 et le réchauffement qui avec continuent, le poumon de la planète qu'est l'océan est condamné.