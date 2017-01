Se faire soigner les dents au CHU de Poitiers !

Un nouveau centre de soins ouvre le 1er février et devrait alléger le temps d'attente des cabinets libéraux.

Si vous pouvez prendre rendez vous à partir d'aujourd'hui pour autant il faudra attendre le mercredi 1er février pour bénéficier de ce nouveau centre de soins dentaires. Un projet qui voit le jour en partenariat avec l'ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charentes, la faculté (d'odontologie de Nantes) et l'union régionale des chirurgiens-dentistes de Nouvelle Aquitaine. Il s'agira de compléter l'offre libérale déjà existante et devrait permettre d'obtenir des rendez-vous dans des délais moins long, minimum 3 mois aujourd'hui pour décrocher un rendez-vous: désengorger les listes d'attente, du simple détartrage à l'urgence! Quelques chiffres : 12 chirurgiens-dentistes, 17 étudiants en 6ème année plus de 90 patients par jour !