Journée mondiale des donneurs de sang : le sang artificiel peut-il être une alternative ?

C'est la Journée mondiale des donneurs de sang. A cette occasion, l'Etablissement français du sang lance une campagne pour nous inciter aux dons. Avec le hashtag, #Prenez le relais du 11 juin au 13 juillet. 1 mois pour tout donner.

Une campagne d'autant plus importante qu'en ce moment le niveau des réserves de sang est très bas. La faute, entre autre, aux nombreux du mois de mai.

Mais pour avoir assez de sang à part le don, est ce qu'il n'y a pas d'autres moyens comme le sang artificiel ?

Pour l'instant, non. C'est pas faute de chercher. Mais aucune blouse blanche n'a encore trouvé la recette miracle pour fabriquer du sang artificiel. La piste la plus sérieuse vient de chercheurs américains. L'été dernier, ils ont trouvé dans la flore intestinale une enzyme capable de transformer le sang des groupes A et B en groupe O. Le groupe des donneurs universels.

Un grand pas mais c'est loin de pouvoir remplacer le sang humain. D'abord parce que fabriquer ce sang synthétique est très compliqué et très coûteux. En plus, ce n'est pas encore un sang universel. Il ne peut pas transformer tous les groupes sanguins en groupe O. Et puis, pour le moment ce n'est pas possible d'en produire suffisamment pour couvrir tous les besoins en produits sanguins.

Donc, la seule solution, c'est bien de donner son sang autant qu'on peut.

Pour tout savoir, sur le don du sang : https://dondesang.efs.sante.fr/